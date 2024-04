(CNN) – La Generación Z está teniendo más dificultades que las generaciones anteriores tuvieron a su edad, según una nueva investigación. Pero el secreto para aumentar su felicidad puede encontrarse en esos datos.

La encuesta, realizada por Gallup en colaboración con la Fundación Walton, recopiló datos de más de 2.000 estadounidenses de la Generación Z (de 12 a 26 años). Es una de una serie de cuatro encuestas sobre la Generación Z, dijo el autor de la encuesta, Zach Hrynowski, investigador principal de Gallup.

“Lo que estamos tratando de hacer es armar una imagen completa de cómo es la vida de la Generación Z. ¿Qué es importante para ellos? ¿Cómo proyectan su futuro?”, dijo.

De las personas encuestadas, aproximadamente el 75% informó estar al menos algo feliz, mostraron los datos. Sin embargo, el número disminuyó significativamente a medida que los niños y adolescentes alcanzaban la edad adulta.

Las personas de la Generación Z que tienen entre 18 y 26 años son menos propensas a calificar positivamente sus vidas que las generaciones anteriores cuando estaban en ese rango de edad, dijo Hrynowski, señalando que este análisis no hizo una comparación directa, sino que utilizó encuestas anteriores para evaluar los niveles de felicidad de la Generación Z y sus predecesores.

Dos factores estaban fuertemente correlacionados con la felicidad de la Generación Z: cuánto tiempo tenían para dormir y relajarse los fines de semana, y aún más importante era su sentido de propósito, dijo.

La felicidad fue más predicha por la sensación de despertarse cada día y sentir que el trabajo o la escuela son interesantes e importantes, dijo Hrynowski.

“Lo que es importante para la Generación Z es si sienten que su vida importa y están marcando la diferencia, más que si van a trabajar para ganar mucho dinero, obtener un gran ascenso, cosas así”, agregó.

El propósito es más que perseguir buenas sensaciones

La felicidad no consiste en perseguir tantas emociones positivas como sea posible, dijo la Dra. Chloe Carmichael, psicóloga clínica en Nueva York y autora de “Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety“.

Se trata de tener un propósito y entender que habrá altibajos mientras lo persigues, agregó.

El propósito también significa perseguir cosas que se conecten profundamente con el sentido de uno mismo, dijo el Dr. Broderick Sawyer, psicólogo clínico en Louisville, Kentucky. Incluso si no estás en un lugar donde puedas perseguir directamente tu propósito, practicar habilidades o adquirir educación hacia él, puede hacer que lo que hagas se sienta con propósito, dijo.

“En esencia, los años de desarrollo deben sentirse como si estuvieran yendo a algún lugar, en lugar de ser inútiles, sin rumbo, o alineados con expectativas sociales o parentales”, dijo Sawyer en un correo electrónico.

El propósito no tiene que centrarse en un trabajo, tampoco. Puede tratarse de causas que apoyas o las relaciones que formas, agregó Carmichael. En esos casos, responsabilidades como tu carrera pueden sentirse más satisfactorias porque te están ayudando a trabajar hacia ese propósito de alguna manera.

Hacer de la salud una prioridad

Dormir mejor significa tener mejor aspecto (como dirían sus hijos), dijo la Dra. Rachel Salas, profesora de neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

El sueño insuficiente o de mala calidad puede llevar a un estado de ánimo más bajo y más irritabilidad, así como problemas de memoria, concentración y enfoque, dijo.

“Básicamente, (el mal sueño) puede afectar sus relaciones e interacciones con las personas a su alrededor, lo que puede afectar su felicidad”, dijo Salas.

Es posible que no puedas agregar más horas a tu día para dormir, pero puedes hacerlo una prioridad, dijo.

“Desconéctate de tus dispositivos electrónicos una hora antes de acostarte, no duermas con tu teléfono inteligente cerca, limita el tiempo frente a la pantalla y sé consistente con tu hora de acostarte y de despertarte”, dijo Salas en un correo electrónico.

La Generación Z dedica mucho esfuerzo al cuidado de la piel y la salud mental, pero el mal sueño significa verse cansado y sentirse mal, dijo Salas.

“Si te tomas en serio tu salud, dale prioridad”, dijo.