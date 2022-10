(CNN) – Durante años, seguidores y medios de comunicación enfrentaron a Hailey Bieber y a Selena Gomez: ahora ellas quieren que el mundo sepa que no guardan resentimientos de una a la otra.

Bieber y Gomez asistieron a la segunda gala anual del Museo de la Academia en Los Ángeles en la noche de este domingo, donde posaron juntas para acabar con los rumores de la supuesta enemistad.

Y no sólo fueron sonrisas, las dos compartieron un dulce abrazo que el fotógrafo Tyrell Hampton logró inmortalizar. Él publicó la foto en Instagram, junto con el mensaje “giro inesperado”.

La foto de Selena y Hailey ocurre después de que la modelo participara en el podcast Call Her Daddy, en el que habló sobre las especulaciones de años acerca de que ella salió con su ahora esposo, Justin Bieber, mientras él todavía tenía una relación con Gómez.

Justin Bieber y Gómez tuvieron una relación pública entre 2010 y 2017. Por su parte, Justin y Hailey Bieber, que salieron previamente, se comprometieron en 2018 y se casaron unos meses después.

El presentador de Call Her Daddy, Alex Cooper, le preguntó a Bieber sobre el hecho de que la hayan llamado “rompehogares“. Ante lo que la modelo contestó que no salió con Justin Bieber mientras él estaba con Gómez y apuntó que esto no hacía parte de su carácter.

“Cuando él y yo comenzamos a salir o algo así, él nunca estuvo en una relación, nunca en ningún momento“, señaló. “No hace parte de mi carácter meterme en la relación de alguien más. Simplemente, nunca haría eso”, añadió.

Días después, Gómez aparentemente respondió a los comentarios de Bieber en un TikTok en vivo. En ese momento dijo que no apoyaba el discurso de odio y pidió a sus seguidores que fueran amables. “No es justo, porque nunca se le debe hablar a nadie de la manera que he visto”, dijo Gómez.

“Si apoyas a Rare”, continuó haciendo referencia a su línea de belleza, “no puedo agradecerte lo suficiente. Pero debes saber que también representas lo que eso significa. Y es: las palabras importan. Importan de verdad“.