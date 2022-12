La segunda temporada de The White Lotus llegó a su fin el domingo entre dramas y traiciones.

Dirigido por Mike White, el segundo ciclo de esta aclamada serie transcurrió en un resort de Sicilia a lo largo de siete capítulos donde el sexo, una nueva muerte y la música del chileno Cristóbal Tapia de Veer marcaron la clásica tensión.

En esta ocasión, el desenlace de uno de los personajes más queridos acaparó las reacciones de los seguidores, quienes entre risas y admiración publicaron sus mejores impresiones a través de memes:

tanya in the white lotus finale pic.twitter.com/96qGPRyDeT

Mia singing in The White Lotus lounge while all the other guests cheat, lie, and murder each other pic.twitter.com/M2wV3oFPu5

the white lotus season finale spoiler without context #TheWhiteLotus pic.twitter.com/mwBkAlCiCv

tanya hearing a knock at the door: #whitelotus pic.twitter.com/7ezJvuiACF

house of dragon 🤝 the white lotus #thewhitelotus pic.twitter.com/Fo84zW9ZRo

Lucia this entire season of The White Lotus pic.twitter.com/d0rFzCm6f0

tanya on the yacht #WhiteLotus pic.twitter.com/FTPktkLZDp

Me asking HBO for longer seasons of The White Lotus pic.twitter.com/Hjw0vGuKy1

Mientras continúa el debate en redes sociales sobre si la segunda es aún mejor que la primera, HBO ya confirmó la realización de una tercera temporada.

Aunque aún no se sabe la ubicación, el director había adelantado que le gustaría que estuviera ambientada en Asia.

En el capítulo final, Daphne (Meghann Fahy) podría habernos adelantado la locación: “El año que viene, ¡Las Maldivas!”.

Daphne and Cam…I sense trouble!

Episode 1: We do a lot of Dateline. Husbands murdering their wives. Happens a lot on vacation. Scuba diving. He'll just unplug her oxygen while she's underwater.

Finale: Next year, the Maldives! More scuba, less pasta.#TheWhiteLotus pic.twitter.com/K45Jbq0yBb

— Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 12, 2022