Cada vez se ha vuelto una tendencia más común en redes sociales que chilenos visitando Argentina compartan sus experiencias comprando mercadería a “un precio más barato”.

A esto, los argentinos lo denominaron como un “tsunami de chilenos”. Un fenómeno que ha presentado casos de personas que incluso van solo por el día a llenar sus autos de mercadería.

Ahora, quien se sumó a esta tendencia fue el comediante de standup Felipe Avello, quien compartió un video en su cuenta de Youtube mostrando su paso por Mendoza y “arrasando” con los productos de un supermercado.

El video titulado Me lo compré todo en Mendoza recopiló momentos de su paso por el establecimiento comercial.

“Me lo compré todo en Mendoza, llegamos ayer y fuimos a cambiar dinero. Todo de manera muy ilegal“, bromeó en la publicación.

“En 10 minutos aquí, me sentí millonario. Está todo barato (…) Me voy cargadito“, dijo

Una tendencia cada vez más común

Recientemente, el tiktoker chileno Soyeljota se volvió viral al contar su experiencia comprando grandes cantidades de enseres y alimentos en un supermercado argentino. De acuerdo a su versión, con $100 mil pesos compró mercadería para 5 meses.

El influencer contó que desde noviembre de 2022 ha realizado cinco viajes al país trasandino, saliendo desde Temuco y arribando a Neuquén.

“Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente, yo ingreso a la Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, dijo en diálogo con Radio con Voz.