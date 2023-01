Este jueves, el comediante chileno Fabrizio Copano debutó en The late late show with James Corden con un monólogo centrado en su amistad con el presidente Gabriel Boric y su vida en Estados Unidos.

“Soy de Chile y estuve ahí hace algunas semanas porque un amigo mío se convirtió en el presidente del país (…) Él es el primer presidente millenial, tiene 36 años y no creo que sea una buena idea honestamente“, dijo, sacando carcajadas en el público.

Copano continuó señalando que “es una buena persona, me invitó a su inauguración y, por su puesto que fue entretenido, pero un poco raro para mí porque no voté con él. No sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedo votar por alguien que dibujaba penes en mi frente cuando tenía 16″.

Luego, contó anécdotas relacionadas con Texas, ya que su esposa proviene de dicho estado. “Es confuso para mí el hecho de que es uno de los lugares en el mundo donde odian a los latinos, pero son latinos al mismo tiempo. No sé cómo lo hacen”.

Fabrizio Copano es uno de los comediantes confirmados para la edición 2023 del Festival de Viña que se realizará entre el 19 y el 24 de febrero. Desde la organización aún no han detallado durante qué jornada se presentará.

The very funny @fabriziocopano has the best reason why dads shouldn't be friends with their kids 🎤 pic.twitter.com/heIXRQlVO8 — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2023

Revisa la rutina completa de Fabrizio Copano