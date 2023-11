El comediante chileno, Fabrizio Copano, compartió a través de su cuenta de Instagram parte de su presentación y su viaje a Ámsterdam para realizar un show en el palacio real frente a diversas autoridades y el propio Guillermo Alejandro, Rey de Países Bajos.

Copano publicó dos fotografías junto al monarca de la nación europea, mostrando a ambos con sonrisas que evocan una escena digna de The Crown.

“Tranquilo, mi Rey de Países Bajos“, fue la frase que escribió el humorista junto a las imágenes.

¿Cómo fue la invitación a Copano?

El humorista nacional dio a conocer esta invitación este lunes, y narró parte de su experiencia hasta llegar al escenario europeo.

En una publicación en su cuenta de Instagram, compartió que hace aproximadamente cuatro meses recibió un curioso correo electrónico que decía: “El Rey de los Países Bajos desea contratarte para un espectáculo“.

“Inmediatamente, pensé que era una estafa, como esas del príncipe nigeriano“, mencionó en la publicación.

Sin embargo, más abajo se lee que días después de recibir dicho correo, “mis agentes gringos me lo confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento!”.

“Así que aquí estoy. Hoy en Ámsterdam, para realizar un espectáculo frente a 500 holandeses, Trevor Noah y el Principado de los Países Bajos en el teatro Kleine Komedie”, relató Copano

El humorista también compartió una serie de historias sobre su experiencia en el Palacio Real.