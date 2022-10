(CNN) – Mi corazón late con fuerza y me siento en la cama como un rayo, sonrojada, sudorosa y completamente aterrada. Mi cerebro me sacó de una pesadilla, un sueño tan alarmante que me despierta.

Solo he tenido uno o dos terrores nocturnos de este tipo, pero para las personas que sufren traumas, trastorno de estrés postraumático, depresión o ansiedad, los sueños aterradores pueden presentarse noche tras noche, arruinando su sueño y, en última instancia, su salud.

Las visiones de las pesadillas también pueden arrastrarse como sombras oscuras a la luz del día siguiente, alterando la capacidad de la persona para concentrarse y pensar. El estado de ánimo decae y la ansiedad aumenta. Los días pueden estar llenos de un intenso miedo a quedarse dormido y desencadenar otro sueño aterrador.

Estos síntomas pueden conducir a un diagnóstico de trastorno de pesadillas, una enfermedad del sueño que afecta a cerca del 4% de los adultos, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

El tratamiento puede incluir la reducción del estrés, el asesoramiento, la desensibilización gradual y los medicamentos, pero el estándar de oro es la terapia de ensayo de imágenes, una forma de entrenamiento cognitivo-conductual que enseña a las personas a reimaginar sus pesadillas con finales positivos. Sin embargo, los expertos afirman que no todas las personas con trastorno de pesadillas responden al tratamiento.

Ahora, un nuevo estudio le ha dado un giro al tratamiento: reproducir un sonido que la memoria de la persona ha asociado con un resultado más positivo durante la fase REM (movimiento ocular rápido) o la fase de sueño. El resultado fue una reducción de las pesadillas cuatro veces superior a la terapia básica por sí sola.

“Hasta donde yo sé, es el primer estudio clínico y terapéutico que utiliza la activación de la memoria como objetivo para acelerar y mejorar la terapia“, dijo el autor principal, el Dr. Lampros Perogamvros, psiquiatra del Laboratorio del Sueño de los Hospitales Universitarios de Ginebra y de la Universidad de Ginebra.

“Se trata de un avance prometedor. Parece que la adición de un sonido bien programado durante el sueño REM aumenta el efecto de la terapia de ensayo de imágenes… que es un estándar y quizás una de las terapias no farmacológicas más eficaces en este momento”, dijo el Dr. Timothy Morgenthaler, autor principal de las directrices más recientes de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño sobre las pesadillas. “El resultado debería replicarse”, dijo Morgenthaler, que no participó en el estudio. “Pero me emocionó un poco esta nueva posibilidad”.

Reinventar la pesadilla

La terapia de ensayo de imágenes tiene cuatro pasos básicos que pueden enseñarse en un día, dicen los expertos. En primer lugar, se pide a las personas que escriban todos los detalles de su pesadilla. A continuación, cada persona reescribe la pesadilla con un arco positivo, asegurándose de que termine con una solución o resolución agradable o empoderadora.

Ahora comienza la práctica. El sueño reelaborado debe ensayarse de cinco a 20 minutos cada día hasta que se haya entretejido en los circuitos de memoria del cerebro. Una vez que se logra recordarlo, es el momento de ponerlo en acción ensayando el nuevo sueño justo antes de acostarse.

En el nuevo estudio, publicado este jueves en la revista académica Current Biology, los investigadores añadieron un giro a la terapia. 18 personas con trastorno de pesadillas escucharon un sonido neutro, un acorde de piano, mientras reinventaban sus pesadillas de forma más positiva. Un grupo de control de 18 personas que también padecían el trastorno de pesadillas no escuchó ningún sonido adicional, mientras reelaboraba sus sueños.

Las 36 personas recibieron una cinta para la cabeza llamada actimetro para que la llevaran por la noche durante dos semanas. Además de monitorear las fases del sueño, el dispositivo emitía el sonido de forma que no despertara al durmiente: por conducción ósea.

“Uno de los aspectos significativos de la intervención de este estudio es el uso de una tecnología relativamente nueva que puede calcular con mayor precisión el estímulo del verdadero sueño REM”, afirma Morgenthaler, profesor de medicina de la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo.

“La mayoría de los dispositivos portátiles no miden con precisión el verdadero sueño REM”, añadió. “Por supuesto, un estudio posterior podría descubrir que el momento no es tan crítico, pero eso está por determinarse“. El sonido se administró a ambos grupos cada 10 segundos durante la fase de sueño durante un periodo de dos semanas. En este caso, “la terapia de ensayo de imágenes funcionó en todos los participantes, incluido el grupo de control”, dijo Perogamvros.

“Pero en el grupo experimental, en el que el sonido se asoció positivamente, la disminución fue significativamente mayor: tuvieron casi cuatro veces menos pesadillas“, añadió.

La terapia de ensayo de imágenes también redujo la angustia general, las medidas del estado de ánimo y la calidad del sueño en ambos grupos, pero la reducción de las pesadillas se produjo más rápidamente en el grupo experimental y persistió en un seguimiento de tres meses, dijo Perogamvros. Además, los miembros del grupo que escuchó el sonido informaron de experiencias oníricas más alegres durante sus sueños que los del grupo de control.

Se necesita más investigación para verificar estos resultados y ampliar el concepto, pero Perogamvros dijo que esperaba que la técnica pudiera suponer un avance para el 30% de los pacientes que no responden a la terapia de ensayo de imágenes, también llamada IRT, por sus siglas en inglés.

“Las ideas que sustentan la hipótesis de que la reactivación selectiva de la memoria podría potenciar los efectos de la IRT tienen mérito”, dijo Morgenthaler, “y esta elegante prueba de esa hipótesis refuerza esa teoría“.