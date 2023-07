Un oso fue captado este viernes refrescándose en una piscina con jacuzzi de una vivienda privada, ubicada en la ciudad de Burbank, California, Estados Unidos.

Según los vecinos del sector, el animal habría trepado por una pared y tras agarrarse de un árbol, logró ingresar en la propiedad y posteriormente meterse a la piscina en un intento por combatir el calor.

Tras esto, los expectantes testigos del hecho llamarón a la policía que grabó al mamífero con un pie en el borde de la piscina, mientras chapoteaba en el agua.

Según las autoridades, el animal solo buscaba evitar el calor y refrescarse en medio de las altas temperaturas que azotan actualmente el suroeste de Estados Unidos, según consigna Sky News.

This #bear is beating the heat in Burbank! Officers are on-scene after the bear was spotted in a hillside neighborhood before taking a dip to cool off. For safety tips regarding bear sightings, visit https://t.co/o5zi9UrjPh pic.twitter.com/aHci8CyMLS

— Burbank Police (@BurbankPD) July 29, 2023