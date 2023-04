Una escultura que está siendo instalada en Puerto Varas ha generado debate en las redes sociales por su peculiar forma: Corresponde a un conejo con un bebé en sus brazos.

La pieza artística titulada “Di susurrando…’Te amo mi amor’” fue construida por el escultor Camilo Guerrero. A través de su Instagram, el maestro en artes plásticas ha ido compartiendo el proceso creativo de la obra, donde aseguró que es un proyecto autogestionado y que cuenta con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Turismo de la Ilustra Municipalidad de Puerto Varas.

De acuerdo a Guerrero, la obra “es una reflexión poética sobre nuestro ser mamífero y nuestra relación con la naturaleza y sus espíritus protectores, fauna de la que hacemos parte integral y en medio de la cual debemos reconocernos, coexistir en armonía e integrar a plenitud todas sus fuerzas”.

“El ferro-cemento es una técnica muy exigente en su manejo técnico, pero es una forma de hacer esculturas, que no genera ninguna contaminación química, ni visual, ni auditiva, ni desechos de difícil manejo, y que sí garantiza una larga vida útil de las obras incluso en condiciones climáticas extremas”, agregó.

“No supe si temblar o correr“; “No aporta al sentido turístico de Puerto Varas“; “Me encantó“; fue parte de algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

¿Qué – coño – es – esto?

Apareció esto en costanera de #puertovaras . No supe si temblar o correr . Cual es la idea ?

Me entristece por el artista, pero creo que hay que buscar un contexto más local para la puesta en valor de lo local en espacios públicos. #PuertoVaras

“Les agradezco por las opiniones y sobre todo por visibilizar la obra. Espero un mayor nivel en el debate y la crítica cuando esté completamente terminada”, respondió el escultor.

“Por lo demás, me siento satisfecho de que mi trabajo, aún sin estar terminado, pueda enfrentar a tantas personas a sus propios miedos y demonios internos…nada que ver con la intención de la obra”, concluyó.