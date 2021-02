La candidata a la Convención Constitucional, Ernestina Silva Villegas (PR), durante el programa Aquí Se Debate de CNN Chile tuvo un impasse que terminó por viralizarse en redes sociales. Una situación calificada como incómoda, en donde su hijo apareció con su torso descubierto en plena transmisión televisiva.

Plataformas han compartido el extracto permitiendo la rápida difusión del contenido, un hecho que mantiene acongojada a la constituyente. Por ello, en conversación con CNN Chile, Silva entregó sus explicaciones al caso, haciendo énfasis en el propósito de su candidatura más allá de este hecho que le pudo haber sucedido a cualquiera.

“Yo tengo mi fábrica y al lado está mi casa. Y en mi fábrica, con este tema de la pandemia, yo decidí hacer la losa (…). Para hacer eso, hubo que desarmar completo la fábrica, y todas las cosas pasaron a la casa, como máquinas, cajas con mercadería, todo”, contó la candidata.

“Justamente donde yo estoy instalada, lo iba a hacer con mi computador y no sé qué pasó que se me cayó el Internet (…). Llamé a mi hijo para que me ponga el Internet del celular, y me instalé así. Pero no me di cuenta que estábamos en vivo y que pasó mi hijo. No pensé que esto iba a salir en las redes. Para nada”, agregó en su relato.

“Aquí en el living es donde tengo algunas máquinas (de la fábrica) y la chica (operaria) estaba apretando botones, por eso que se sentían algunos ruidos. Por eso llamé a mi hijo y le dije ‘arréglate esto, que no metan bulla’, pero nunca me di cuenta que estábamos en vivo y que mi hijo no estaba con camiseta. Y llamó la atención”, indicó.

Posteriormente, se enteró de este suceso luego que la vicepresidenta del Partido Radical le enviara el video del momento. “Yo no tenía idea que había salido en las redes, y me las lloré todas”, dijo.

Pero este sábado, al ser consultada al respecto, reconoció que fue una situación que “ya pasó y que lo importante es lo que uno habla, lo que uno dice y para lo que uno esta destinada. A una le han pasado tantas cosas en la vida, que esta es una más. Yo nunca había estado en política partidista, yo siempre había estado en la política gremial, trabajando con la gente, con las microempresarias“, destacó.

Trayectoria

Por otro lado, la candidata a la CC hizo hincapié en su necesidad de transmitir y dar a conocer su trayectoria en el rubro donde se ha desarrollado por décadas. Por ejemplo, manifestó que previo a la construcción de un centro comercial en Arica, y tras diversas conversaciones con autoridades, logró que en antes de la inauguración del recinto, se les entregara un local dedicado a microempresarias de la zona.

“Pensábamos que iba a durar poco, y en ese local estuvimos cuatro meses. Y después cuando inauguraron, hicimos otra gestión y dentro del mall tenían una especie de casona. Y ahí tuve una conversación con Sercotec y con nuestra asociación, y pedimos que esa casona fuese la casona de la mujer empresaria. Y se inauguró, y sigue hasta el día de hoy“, transformándose en una plataforma que ayuda a a las pymes.

Otro ejemplo, según contó, es que “el 2009 presenté un proyecto a Corfo de prospección tecnológica para mujeres. Y llevamos a 10 mujeres a la Apec de Singapur. Eran de distintas partes, de Arica, Iquique, Copiapó, Fresia, Santiago, Valparaíso (…), a quienes convoque a través de Internet. Y Muchas de ellas que me creyeron, después las conocí en el aeropuerto. En ese momento era impensado ir a Singapur“, dijo.

Por su ardua labor en el rubro de las pymes y ahora como candidata constituyente, en el programa “no nos tenía que interesar si mi hijo se pasó o que si se sentía ruido. Sí, esas eran cosas menores, pero para mí era importante entregar un mensaje que es a lo que estoy abocada”, concluyó.