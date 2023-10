La actriz Emily Blunt emitió una disculpa pública tras el resurgimiento de un video en el que utiliza un lenguaje “insensible” para referirse a otra mujer.

El clip, que se viralizó en las últimas semanas en redes sociales como TikTok y X, muestra parte de su participación como invitada al programa de entrevistas británico Jonathan Ross Show en 2012.

Allí, la inglesa recuerda haber cenado en un restaurante Chili’s local durante el rodaje de la película Looper. El animador Jonathan Ross dice: “Si vas a Chili’s, puedes ver por qué tantos de nuestros amigos americanos son enormes”.

Blunt, por su parte, coincide con la afirmación: “Bueno, la chica que me atendió era enorme”.

Las disculpas

Tras las críticas, habló en exclusiva a la revista People sobre el incidente.

“Mi mandíbula quedó en el suelo cuando vi este clip de hace 12 años. Estoy horrorizada de haber dicho algo tan insensible, hiriente y sin relación con cualquier historia que estuviera tratando de contar”.

Y agregó: “Siempre me he considerado alguien que ni siquiera soñaría con molestar a nadie, así que lo que sea que me poseyó para decir algo así en ese momento es irreconocible para mí o cualquier cosa que defienda“.

“Y, sin embargo, sucedió, lo dije y siento mucho el daño causado. Tenía la edad suficiente para saberlo”, finalizó la actruz.