(CNN) – Cuando Elvis Presley hizo historia en la radiodifusión en 1973, vestía un mono o enterito blanco acampanado, adornado con un águila calva hecha con tachuelas rojas, doradas y azules. Mientras el cantante de Memphis cantaba en un escenario en Honolulu, su concierto “Aloha from Hawaii” se transmitía simultáneamente en 40 países diferentes.

El evento histórico, el primer concierto satelital de un solista, fue visto por más de 1.500 millones de personas. Presley usó un atuendo patriótico totalmente estadounidense, un acto rebelde contra las normas de la moda de la época con su versión glamorosa y de género fluido de la ropa masculina.

Hablando con CNN Style por correo electrónico, la vicepresidenta de archivos y exhibiciones de Graceland, Angie Marchese, dijo que Presley habría estado al tanto de la “seriedad de una audiencia mundial” y trabajó con su diseñador de vestuario Bill Belew para perfeccionar su conjunto. “Le dijo a Bill: ‘Solo quiero que el traje diga América’. Esta fue una de las pocas ocasiones en que Elvis hizo un pedido especial a su diseñador”, dijo Marchese.

El enterito icónico ahora se encuentra en la antigua casa de Presley convertida en museo, Graceland, como un punto destacado de una exposición titulada “Elvis: Dressed to Rock”, que presenta más de 100 piezas de las últimas etapas de su carrera. Al igual que la música del Rey del Rock ha perdurado, también lo ha hecho su imagen con un mono blanco brillante, combinado con un copete estilo rockabilly peinado a la perfección.

El actor Austin Butler aparecerá como Presley en la película “Elvis”, que se estrena en los EE. UU. el 24 de junio. En el tráiler, se puede ver a Butler andando en bicicleta a través de una variedad de monos de arcoíris con los brazos extendidos. Baz Luhrmann, el director de la película, le dijo a IndieWire que incluso si las generaciones más nuevas no conocen la música de Presley, saben que “él es el tipo del mono blanco”.

El nacimiento del mono o enterito

El mono de Presley no fue su primer desafío a las normas de moda dominantes de la época, aunque su carrera comenzó a mediados de la conservadora década de 1950. Zoey Goto, autora de “Elvis: From Zoot Suits to Jumpsuits”, explica a CNN por correo electrónico que Presley apareció en escena en un momento en que “la herencia y la respetabilidad” informaban la moda masculina y dominaban los trajes al estilo de la Ivy League.

“La plantilla de estilo en ese momento era combinar trajes holgados de saco de Brooks Brothers con camisas Oxford con botones, corbatas impecables, pantalones con puños y mocasines”, agregó.

Luego, Presley apareció en escena, vistiendo blazers rosa chicle, tops cortos y trajes Zoot, un atuendo que consiste en una chaqueta con hombros dramáticamente definidos y solapas de gran tamaño, combinada con pantalones anchos. Los trajes Zoot se asociaban típicamente con personas de entornos minoritarios, y Goto sugirió que Presley probablemente se habría inspirado en los músicos negros del sur que usaban el traje, lo que sacudió aún más las convenciones. “[Su guardarropa] fue visto como muy afeminado y sospechoso por la sociedad conservadora, aunque sus fanáticos lo disfrutaron”, explicó Goto, y agregó que combinó de manera experta elementos masculinos y femeninos.

El empuje pélvico de Presley, el maquillaje pesado y las actuaciones provocativas molestarían a los críticos de televisión y a la Iglesia Católica. Incluso Frank Sinatra criticaba el rock’n’roll cuando los éxitos de Presley como “Heartbreak Hotel” subieron en las listas de éxitos, y le dijo a la revista Western World que el género era “la forma de expresión más brutal, fea, degenerada y viciosa” y agregó que era un “afrodisíaco de olor rancio”.

Sin embargo, la arrogancia rebelde de Presley le habló a una nueva generación de la posguerra y a los hombres jóvenes en particular, que comenzarían a experimentar con estilos más extravagantes cuando la revolución del pavo real se afianzó en la década de 1960, y Goto dijo que había “allanado el camino” para el movimiento. Presley respondió a Sinatra públicamente en una conferencia de prensa, diciendo: “Si no recuerdo mal, [Sinatra] también fue parte de una tendencia. No veo cómo puede llamar a la juventud de hoy inmoral y delincuente”.

Hoy en día, el Rey del Rock es un ícono cultural indiscutible que ayudó a redefinir lo que significaba vestirse como un hombre. “Hizo que estuviera bien que los hombres jóvenes se vistieran de manera diferente a sus padres”, como dice Goto.

“Él dio a luz a la cultura juvenil al darles a los adolescentes su propia voz única como grupo de consumidores, con gustos y aspiraciones que a menudo contrastaban mucho con los valores de sus padres”, continuó.

Con el paso del tiempo, Presley se alejó de la música y se centró en las películas cuando la invasión británica se afianzó, con The Beatles a la cabeza. Pero comenzó a desvanecerse en un segundo plano a medida que las críticas de sus películas eran medianas o malas, y su música, en su mayoría ligada a las bandas sonoras de las películas, se volvió irrelevante.

En 1968, Presley necesitaba urgentemente redefinir su imagen y lo hizo en un concierto de regreso en Las Vegas. Vestido con un vanguardista conjunto de motociclista de cuero de dos piezas, que evoca los espíritus rebeldes de James Dean y Marlon Brando, recuperó su lugar como el Rey del Rock.

Pero su capítulo más brillante aún estaba por llegar, ya que Presley se fue a Las Vegas para varias residencias de espectáculos. Fue alrededor de esta época que Presley comenzaría a ponerse sus extravagantes monos ceñidos a la piel, generalmente con una capa y un cinturón, creados por el diseñador de vestuario Belew y bordados por Gene Doucette. En un artículo para The Guardian en 2010 , Doucette dijo que Belew era el hombre de ideas detrás de los monos, que “permitían [a Presley] moverse en el escenario sin preocuparse de que su ropa se enganchara en algo”. Inspirándose en los altos cuellos napoleónicos y las necesidades de las actuaciones de alta intensidad, karate y baile de Presley, el mono se convirtió rápidamente en su elemento básico.

Bien entrado en sus 30 años en este punto, el cantante continuaría defendiendo un tipo diferente de sensualidad masculina, demostrando que todavía era capaz de superar los límites. “Los monos que acentúan el cuerpo de Elvis cayeron mucho dentro del espíritu de la moda seductora cuando los hombres comenzaron a ocupar la mirada erótica”, dijo Goto.

Si bien Presley tenía monos o enteritos en muchos colores, parecía gravitar hacia tonos más blancos, y varios de ellos se exhiben actualmente en Graceland. Goto explicó que su uso continuo del blanco era una “táctica del mundo del espectáculo” que había aprendido después de ver a los músicos de blues en Memphis, que se vestían de blanco en medio de coristas en tonos apagados, lo que le permitía sobresalir en el escenario. Marchese agregó que su color preferido era más específicamente un tono “blanquecino”, que aparecía blanco bajo las luces del escenario, ya que un tono blanco puro habría “desvanecido a Elvis” y lo haría imposible de ver.

“Para cuando Elvis llegó al escenario de Las Vegas, había pasado una década asomándose detrás de la cortina de Hollywood y era un veterano del mundo del espectáculo. Entonces, empaquetó los monos o enteritos como parte de una experiencia escénica épica más grande que él entregado al público durante los años 70″, dijo Goto.

Continuando con el legado

Presley murió en 1977, pero su legado perdurable continuaría influyendo en futuros íconos, según Goto. “Constantemente liberó a los hombres para que usaran ropa que antes se consideraba exclusivamente para mujeres… lo que abrió las compuertas para una ola de glam rockeros andróginos, incluido David Bowie”.

Entre los que siguieron sus pasos se encuentran Mick Jagger, cuyos monos que dejaban al descubierto el ombligo y el pecho llevaron los diseños de Presley al extremo, y Elton John, que aumentó la potencia con llamativos monos de arcoíris. Harry Styles incluso hizo una audición para interpretar a Presley en la próxima película de Luhrmann y lo citó como una influencia directa en su guardarropa de género fluido.

“Creo que (para) las personas que siempre he admirado y admirado en la música, la ropa siempre ha sido una gran parte del asunto. Como Bowie, Elvis Presley. Siempre ha sido parte del asunto”, dijo Styles a Dazed Magazine.

Desde los imitadores en las capillas de Las Vegas hasta Lilo & Stitch de Disney, Presley y su mono siguen siendo un ícono de la cultura pop. Las subastas y exhibiciones de su elaborado guardarropa son muy populares, con un mono blanco con tachuelas y una capa que Presley usó en 1972 y se vendió por más de $ 1 millón el año pasado. En 2017, se llevó a cabo una exhibición de tres meses con más de 200 artefactos que celebraban el guardarropa de Presley en el O2 en el Reino Unido con el apoyo de Graceland.

Al igual que con el legado musical de Presley, los diseños de monos de Belew y Doucette para el cantante continúan ocupando un lugar importante en los corazones de sus fanáticos. Desde su mono Peacock de 1974, su atuendo de escenario más caro, que estaba bordado con plumas turquesas, hasta su amado traje Fringe con cuentas de arcoíris, el Rey del Rock siempre tendrá un lugar en la historia de la moda.

“Ver el guardarropa de Elvis conecta a las personas con él de una manera que no lo hace una guitarra o un disco de oro. Puedes estudiar estos atuendos y, de alguna manera, sentir que estás conociendo a Elvis en un nivel completamente diferente”, dijo Marchese.

“Creó una imagen que ha pasado a formar y definir generaciones. Una imagen que aún perdura hoy“.