(CNN/CNN Chile) – El consumo diario de marihuana puede aumentar el riesgo de enfermedad coronaria en un tercio en comparación con quienes no la consumen nunca, según un estudio reciente.

“Cada vez hay más pruebas de que el cannabis no está totalmente exento de efectos nocivos y puede provocar enfermedades cardiovasculares“, afirma el Dr. Ishan Paranjpe, autor principal del estudio y médico residente de la Universidad de Stanford. El estudio, que aún no se ha publicado, se presentará este domingo en la reunión anual del Colegio Estadounidense de Cardiología.

“Por lo tanto, la decisión de consumir cannabis debe sopesarse cuidadosamente frente a la posibilidad de sufrir una enfermedad cardíaca grave“, dijo Paranjpe.

La enfermedad coronaria está causada por la acumulación de placa en las paredes de las arterias que suministran sangre al corazón. También llamada aterosclerosis, es el tipo más común de cardiopatía, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Los signos de esta enfermedad son la angina de pecho, la sensación de debilidad, mareo o malestar estomacal, o la dificultad para respirar. Sin embargo, para “algunas personas, el primer signo de enfermedad coronaria es un infarto de miocardio“, afirman el CDC en su sitio web.

Consumir una vez al mes o menos

El estudio extrajo datos de personas que participaban en el Programa de Investigación All of Us. Administrado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), el programa está diseñado para recopilar información sanitaria a lo largo del tiempo de un millón de personas o más en Estados Unidos.

Al inscribirse en el estudio, los participantes rellenaron una encuesta sobre su consumo de cannabis. El equipo de investigación los clasificó en cinco categorías: consumidores diarios, consumidores semanales, consumidores mensuales, los que consumieron una o dos veces en tres meses y los que nunca consumieron.

La investigación descubrió que los consumidores diarios de cannabis tenían un 34% más de probabilidades de ser diagnosticados de enfermedad coronaria que los que nunca habían consumido la droga.

Las personas que solo consumían marihuana una vez al mes o menos no presentaban un riesgo significativo, según el estudio.