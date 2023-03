(CNN) – En su autobiografía, que se publicará próximamente, el actor Sam Neill, mejor conocido por su trabajo en las películas de la franquicia “Jurassic Park”, revela que recientemente luchó contra el cáncer de sangre en etapa III, pero ahora está recuperado.

Según The Guardian, que habló con Neill, tenía un linfoma de células T angioinmunoblástico y se sometió a quimioterapia.

El medio informa que actualmente cuenta con un medicamento de quimioterapia relativamente nuevo que tomará mensualmente por el resto de su vida.

“No estoy libre como tal, pero no hay cáncer en mi cuerpo”, dijo Neill en la entrevista.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros”, agregó Neill. “Pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve, ya sabes, y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente estoy contento de estar vivo”, señaló.

Neill ahora está “muy bien y de regreso en el trabajo”, agregó su representante.

Actualmente se encuentra en la producción de Apples Never Fall, una serie limitada de Peacock con base en la novela más vendida de la autora de Big Little Lies, Liane Moriarty. El proyecto también está protagonizado por Annette Bening.

El lanzamiento del libro de Neill, editado en inglés con el título Did I Ever Tell You This? está programado para estrenarse el 21 de marzo.