Una inédita situación ocurrió en Punta Arenas, hasta donde llegó el reconocido DJ y productor estadounidense Diplo, quien aprovechó de hacer pilates con vecinas de la ciudad.

En redes sociales comenzó a hacerse viral un video en el que se ve a Diplo, de nombre real Thomas Wesley, recorriendo una parte de Punta Arenas para luego unirse a una clase de pilates.

En el registro se le ve junto a vecinas del sector tratando de hacer los ejercicios. “Gracias por dejarme unirme a su clase”, escribió en la descripción el artífice de grandes éxitos.

El músico pasó por la ciudad de la región de Magallanes para luego viajar a la Antártica, desde donde compartió diversas imágenes y videos. “Llegué al fin del mundo (…). Necesitamos protegerlo a toda costa”, señaló en su cuenta de X.

Las reacciones por la inesperada visita del DJ no se hicieron esperar. “Informan que Diplo acaba de postularse para ser presidente de la junta de vecinos“, “Diplo haciendo zumba con las tías” y “Chile random“, fueron algunos de los comentarios publicados en TikTok.

Pulled up to Antarctica 🇦🇶. only got wifi by hacking a ukranian science station but i’ll try and post more soon.. pray for us pic.twitter.com/Ve5jOI40vW

— diplo (@diplo) December 16, 2023