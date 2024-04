(CNN) – Es el 4/20 o “día de la marihuana”, y personas de todo el mundo rendirán homenaje a su placer culpable favorito: la marihuana.

Actualmente, 24 estados, dos territorios y el Distrito de Columbia en Estados Unidos han legalizado la marihuana para uso recreativo, lo que hace que sea mucho más fácil para las personas fumar un cigarrillo o probar un comestible a las 4:20 p.m. el 20 de abril (o todo el día).

Pero no todos se unen a las festividades. Algunos científicos que estudian la marihuana están cada vez más preocupados por el daño potencial que el cannabis puede causar al cuerpo, especialmente cuando se fuma o se vaporiza.

“Cuando quemas algo, ya sea tabaco o cannabis, se crean compuestos tóxicos, carcinógenos y partículas que son perjudiciales para la salud”, dijo anteriormente a CNN la doctora Beth Cohen, profesora de medicina de la Universidad de California en San Francisco, vía correo electrónico.

El humo de la marihuana puede ser incluso más dañino que el tabaco porque los consumidores mantienen el humo caliente en los pulmones por más tiempo para maximizar su efecto, dijo Cohen.

Un estudio de marzo de 2021 encontró que los adolescentes tenían el doble de probabilidades de presentar “sibilancias o silbidos” en el pecho después de vapear marihuana que después de fumar cigarrillos o usar cigarrillos electrónicos.

¿Qué significa 4/20 y por qué se celebra el día de la marihuana?

“Estoy en Colorado, y en el 4/20 el humo sale de los lugares donde la gente se reúne para celebrar; es como la chimenea de una fábrica”, dijo Robert Page II, profesor de farmacia clínica y medicina física en la Escuela de Medicina Skaggs de la Universidad de Colorado. Farmacia y Ciencias Farmacéuticas en Aurora.

“Me preocupa cuando las personas están en un espacio cerrado porque nuevos datos están comenzando a mostrar que el humo de marihuana de segunda mano puede ser tan peligroso como el humo primario”, dijo Page. “Al igual que el tabaco, el cannabis afecta al sistema nervioso central y tiene efectos secundarios que tienden a ser principalmente de naturaleza cardiovascular“.

Cualquier nivel de consumo de marihuana aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en un 42% y de ataque cardíaco en un 25%, incluso si no hay antecedentes de enfermedad cardíaca y la persona nunca ha fumado ni vapeado tabaco, encontró un estudio reciente. La marihuana también se ha relacionado con arritmias cardíacas como la fibrilación auricular; miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco; espasmos de las arterias del corazón y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.

Una falta de conocimiento sobre la marihuana

A pesar de estos problemas de salud, la mayoría de los adultos estadounidenses todavía creen que fumar o vapear humo de marihuana o respirar el humo de segunda mano de un porro es más seguro que el humo del tabaco, incluso si hay niños presentes, según un estudio de agosto de 2023.

Que no es.

“Si una persona está en un espacio cerrado con fumadores de marihuana, puede dar positivo en la prueba de cannabis en la orina. También pueden sufrir algunos de los otros efectos físicos de la marihuana, incluido un aumento del ritmo cardíaco y sentirse ‘drogado’”, dijo Carol Boyd, directora fundadora del Centro para el Estudio de las Drogas, el Alcohol, el Tabaquismo y la Salud de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, en una entrevista previa a CNN.

No son sólo sus pulmones los que pueden estar en riesgo. Un estudio de enero de 2021 encontró que las personas que solo fumaban marihuana tenían niveles más altos en sangre y orina de varias toxinas relacionadas con el humo que los no fumadores. Esas toxinas están relacionadas con la anemia, el daño hepático y neurológico, el cáncer y otros problemas de salud.

Hay más: los consumidores de marihuana tienen casi un 25% más de probabilidades de necesitar atención de emergencia y hospitalización, según un estudio de 2022, y el uso excesivo de marihuana puede provocar complicaciones durante la cirugía. Los consumidores de marihuana tienen más metales pesados en sus cuerpos. Los accidentes de tráfico graves están aumentando en zonas donde la marihuana es legal, según un estudio de 2023.

La potencia de la marihuana se ha disparado, lo que puede aumentar los riesgos para la salud y está provocando un aumento mundial de la adicción a la marihuana, así como del trastorno por consumo de marihuana.

“Aproximadamente 3 de cada 10 personas que consumen marihuana tienen un trastorno por consumo de marihuana“, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Los expertos dicen que esta condición conlleva un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales, déficits cognitivos, uso de servicios psiquiátricos y comportamiento violento.

El impacto de la marihuana en bebés y adolescentes

El consumo de marihuana durante el embarazo se ha relacionado con el bajo peso al nacer, uno de los predictores más sólidos de la salud a largo plazo de un niño.

Los bebés nacidos de madres que fuman marihuana o comen comestibles para controlar las náuseas, por ejemplo, tenían el doble de probabilidades de ser prematuros y 2,5 veces más probabilidades de ser ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales, según un estudio de 2023. Igual de alarmante: un estudio de 2020 encontró que los niños nacidos de consumidores de marihuana tenían comportamientos más psicóticos y más problemas de atención, sociales y de sueño, así como capacidades cognitivas más débiles.

Tampoco es bueno para los niños mayores. El creciente consumo de marihuana por parte de los adolescentes es extremadamente alarmante, dicen los expertos, porque se sabe que la marihuana daña el cerebro en desarrollo.

“El cerebro adolescente se está desarrollando activamente y continúa desarrollándose hasta alrededor de los 25 años”, afirma el CDC en su sitio web. El uso durante ese tiempo puede tener efectos permanentes como daños al aprendizaje, la memoria, las habilidades para resolver problemas y la capacidad de prestar atención, dijeron los CDC.

“Es perjudicial para el cerebro adolescente, por lo que debe usarse con extrema precaución o no usarse en absoluto“, dijo el Dr. Peter Grinspoon, médico de atención primaria y especialista en cannabis del Hospital General de Massachusetts en Boston, autor de Through the Smoke: A Cannabis Specialist Untangles the Truth About Marijuana.

Los jóvenes que consumen marihuana tienen más probabilidades de desarrollar trastornos mentales duraderos, como depresión, ansiedad social y esquizofrenia, y de abandonar la escuela, dijeron los CDC. Los estudios muestran que el uso excesivo de marihuana por parte de jóvenes con trastornos del estado de ánimo provoca un aumento de las autolesiones, los intentos de suicidio y la muerte.

El uso diario por parte de adolescentes y adultos puede provocar otro efecto secundario desagradable: vómitos incontrolables, según un estudio de 2021.

“Vomitan y luego continúan vomitando lo que tienen en el estómago, lo que puede durar horas”, dijo anteriormente a CNN el autor del estudio, el Dr. Sam Wang, especialista en medicina de emergencia pediátrica y toxicólogo del Hospital Infantil de Colorado.

A pesar de estas preocupaciones, los niños en edad escolar vapeaban el doble de marihuana en 2020 que en 2013. De hecho, algunos padres dijeron a los médicos que creían que vapear marihuana era más seguro que el tabaco, dijo Boyd a CNN anteriormente por correo electrónico.

“¿Parece usted creer que calentar productos químicos (incluidos carcinógenos) hasta convertirlos en vapor e inhalarlos es saludable? Mi respuesta es: ‘No, no es un comportamiento saludable‘”.

Además de dañar los pulmones, vapear marihuana se asocia con una peligrosa enfermedad pulmonar recientemente identificada llamada EVALI, siglas en inglés de lesión pulmonar asociada al uso de productos de vapeo o cigarrillo electrónico. A principios de 2020, los CDC habían registrado más de 2800 hospitalizaciones y 68 muertes debido a esta afección, según Yale Medicine.

¿No hay nada bueno en la marihuana?

Los estudios muestran que la marihuana tiene algunos beneficios medicinales. Una revisión de la literatura académica realizada en agosto de 2023 encontró que el cannabidiol, o CBD, reducía las convulsiones en la epilepsia. Además, algunas mezclas de cannabinoides pueden beneficiar la esclerosis múltiple, las náuseas causadas por la quimioterapia, el dolor crónico y la enfermedad inflamatoria intestinal, “pero no sin efectos adversos”, según el estudio.

Esos efectos “adversos” pueden en realidad ser menores que el impacto de los medicamentos tradicionales, dijo Grinspoon, que forma parte de la junta directiva del grupo de defensa Médicos por la Reforma de las Políticas de Drogas, que se ocupa de la regulación del cannabis, los psicodélicos y las drogas en general.

“La gente está comiendo cannabis en lugar de medicamentos más peligrosos como los opioides y las benzodiazepinas (medicamentos utilizados para la ansiedad y las convulsiones), que son adictivos o tienen efectos secundarios terribles”, afirmó. “Las personas también pueden reducir el consumo de no esteroides, lo que no está exento de daños”.

Sin embargo, hay una nota de cautela en esa visión optimista. Los estudios pueden utilizar cannabis sintético purificado que no se parece en nada a la hierba comprada en la calle, dijo Page de la Universidad de Colorado.

“Incluso lo que se compra en las tiendas puede no ser lo que parece”, afirmó Page. “Si bien las agencias reguladoras buscan cosas como la adulteración, en su mayor parte no está realmente regulado en términos de saber cuál es la cantidad exacta de CBD o THC en un producto de venta libre”.

Hay otro punto: muchas personas usan comestibles medicinales cuando quieren un alivio del dolor que dure en el tiempo y pueden convertirse en una bocanada cuando necesitan un alivio rápido, dijo Grinspoon. Comer marihuana o usar una tintura evita los daños a los pulmones; desafortunadamente, se han realizado pocas investigaciones sobre los beneficios o daños del uso de comestibles u otras opciones.

Pocas investigaciones neutrales sobre la marihuana

Hay una razón para la falta de investigación. Los estudios realizados desde la década de 1950 normalmente han recibido luz verde para su financiación sólo si exploraban el lado negativo del consumo de marihuana, dijeron los expertos a CNN.

A nivel federal, el cannabis todavía está clasificado como una sustancia de la lista I, el nivel más alto de restricción de drogas. Los investigadores aún deben sortear muchos trámites burocráticos para obtener la aprobación de una variedad de agencias federales, estatales y locales antes de que pueda comenzar un estudio.

“Particularmente durante y después de la administración Nixon, los investigadores sólo podían obtener dinero si se centraban en las consecuencias negativas”, dijo Boyd. “Cada nueva generación de investigadores siguió los pasos de su mentor y se centró en las consecuencias negativas para la salud“.

Otro obstáculo fue conseguir acceso legal a la marihuana para estudiarla. Durante más de 50 años, el gobierno federal sólo permitió a la Universidad de Mississippi cultivar cannabis para investigación. La oferta no pudo satisfacer la demanda. La Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) tardó hasta 2021 para comenzar la búsqueda de instalaciones adicionales para cultivar la planta para uso científico.

La legalización estatal de la marihuana recreativa en la última década ha abierto una nueva vía de investigación científica: estudios observacionales en los que los investigadores pueden preguntar a las personas sobre su consumo de marihuana y esperar una respuesta mayoritariamente veraz. Los científicos ahora pueden comparar datos médicos, de seguridad y de seguros con el uso reportado de marihuana para ver cómo afecta al cuerpo con el tiempo.

“Se realizaron 4.000 estudios sobre el cannabis en los últimos dos años; eso es un montón de investigación”, dijo Grinspoon. “Creo que es más neutral y proviene de grupos de expertos y académicos independientes y no solo de la industria del cannabis.

“Creo que es mucho mejor ahora que está fuera de las sombras y la gente puede ser honesta cuando va al médico cuando necesita ayuda”, añadió. “En el pasado, si estabas en la sala de emergencias y vomitabas, no podías decir: ‘Estaba consumiendo marihuana’“.

Aún así, en este punto, dijo Page, los datos son los que son.

“No hay datos que respalden los beneficios del uso recreativo de la marihuana, aunque sí hay datos que respalden el uso del cannabis con algunos fines medicinales“.