(CNN) — Millones de personas celebran cada 22 de abril el Día de la Tierra. Encuentra aquí un vistazo a su historia.

El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril, pero algunos eventos tienen lugar los fines de semana antes o después del 22. Fue creado en Estados Unidos para aumentar la conciencia pública sobre los problemas ambientales y ahora se celebra en todo el mundo.

Al Día de la Tierra se le atribuye el inicio del movimiento ambientalista en Estados Unidos.

Septiembre de 1969: el senador Gaylord Nelson, demócrata, propone la idea de una enseñanza a nivel nacional sobre el medio ambiente.

22 de abril de 1970: el primer Día de la Tierra se lleva a cabo en EE.UU. Aproximadamente, 20 millones de personas participan, saliendo a las calles y parques para manifestarse por causas ambientales.

1970: El Congreso de EE.UU. crea la Agencia de Protección Ambiental y aprueba la Ley de Aire Limpio.

1990: El vigésimo aniversario del Día de la Tierra despierta un interés renovado y un aumento en las actividades y la participación.

1995: El senador Nelson es galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por su papel como fundador del Día de la Tierra y su trabajo en otros temas ambientales.

22 de abril de 2007: Los activistas se reúnen en el Capitolio pidiendo que haya drásticos recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero, 80% por debajo de los niveles de 1990 para 2050.

31 de marzo de 2016: Estados Unidos y China emiten una declaración presidencial conjunta sobre el cambio climático. El entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, y el presidente Xi Jinping firmarán el Acuerdo de París, un compromiso global que enfrenta el cambio climático, en el próximo Día de la Tierra.

22 de abril de 2017: La primera “Marcha por la Ciencia” no partidista, cuyos comienzos reflejan el nacimiento viral de la Marcha de la Mujer en Washington, se lleva a cabo el Día de la Tierra. Estuvo compuesto por científicos y sus partidarios, y en gran parte surgió de la oposición a las políticas ambientales y energéticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La manifestación principal se produce en el National Mall en Washington, además de más de 500 “marchas por satélite” que tienen lugar en todo el mundo.

I'm committed to preserving our planet for future generations.

And I'll do it while including communities that have been denied the basic security and dignity that comes with clean air, clean water, clean energy jobs, and environmental justice.

— President Biden (@POTUS) April 21, 2023