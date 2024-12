Cubana alaba el sistema de salud chileno: “La salud en Chile es buenísima pero es tardada para algunas cosas”

La creadora de contenido reflexionó sobre la salud chilena y destacó que "si uno necesita ver un especialista con urgencia, hay que ir a la salud privada".

La cubana y creadora de contenido del canal de YouTube, Nauris Vlogs, subió un video en el que muestra cómo consiguió lentes nuevos estando en Chile.

Además, aprovechó la ocasión para realizar una reflexión sobre lo difícil que es conseguir anteojos en Cuba, a diferencia de lo ocurrido en territorio chileno.

Al respecto, sostuvo que “en Cuba, tener espejuelos (gafas) es un lujo. No hay cristales, no hay marcos, no hay opciones. Yo uso espejuelos desde los 18 años, y los que yo tenía en Cuba estaban viejos y rayados“.

Cubana y su impresión sobre la salud en Chile

A modo de ejemplo, señaló que en dicho país “fui a graduarme la vista. La diferencia entre los dos ojos era tan grande que no necesitaba espejuelos, sino lentes de contacto. Y la propia doctora me dijo: ‘¿Tu tienes a alguien en el extranjero que te mande los lentes? Porque aquí no se está haciendo‘”.

“Todas las ópticas en Cuba son del gobierno. Y -como todo lo que tiene el gobierno de Cuba- está desabastecido. Entonces fue gracias a una amiga de Estados Unidos que pude tener estos espejuelos que me acompañaron en mi travesía a Chile”, detalló.

En esa misma línea, aseguró que “cuando llegué a Chile, lo primero que hice fue anotarme en una especie de lista de espera para tener espejuelos nuevos. Porque estos no tenían mi verdadera graduación“.

“La salud en Chile es buenísima, pero es tardada para algunas cosas. Por ejemplo, si uno necesita ver un especialista con urgencia, pues hay que ir a la salud privada“, reflexionó la creadora de contenido.

Recalcó que “la salud en Chile tarda, pero llega. Que es la gran diferencia con Cuba, que nunca llega”.

Puedes ver el video completo a continuación: