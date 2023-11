Eduardo Cortés es diseñador gráfico de profesión y es el creador de Fiu, la mascota de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Y aunque asegura estar feliz por la recepción de su creación y el amor que le han entregado, ha cuestionado duramente a la organización, ya que según él ni siquiera recibió una entrada para la cita deportiva.

En conversación con La Tercera, el hombre de 55 años declaró que después de entregar el proyecto nunca más lo “pescaron”: “No me regalaron ni una entrada. Esto va más allá de la plata. Se trata de tener deferencia con la persona que inventó esto”, comentó.

Cortés además explicó que vivió una situación bastante triste cuando la mascota fue presentada oficialmente: “Fui con mi esposa, mis dos hijos y mi sobrina. Le regalaron a todas las autoridades un Fiu. Llamé a un contacto que tengo y pedí que me dejaran entrar. Me acerqué a la fila donde estaban regalando peluches, pero me dijeron que eran solo para deportistas. Tuve que dar pena. Dije que por favor me diera uno para mi hijo, porque yo era el creador de Fiu. No me creían“, explicó.

El pasado 20 de octubre en el Estadio Nacional se dio la inauguración de los Juegos Panamericanos, lugar donde la mascota oficial de la competencia no apareció. Tras esto, el diseñador gráfico mostró su decepción.

“No apareció nunca, ni lo mencionaron. Ahí yo dije: a la Corporación no le importó mucho. Por eso, me empecé a pasar rollos. Dije: no lo pescan porque soy alguien penca. También empecé a pensar que la gente tampoco lo iba a pescar“, agregó.