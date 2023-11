El humorista chileno, Fabrizio Copano, reveló en su cuenta de Instagram una de sus últimas andanzas.

Y es que el comediante, que actualmente reside en Estados Unidos junto a su familia, dio a conocer que hace unos cuatro meses le llegó un curioso mail que decía: “El Rey de Netherlands (Países Bajos) desea contratarte para un show”.

“Inmediatamente asumí que era una estafa, como esas del príncipe nigeriano”, decía la publicación.

Sin embargo, más abajo se lee que días después de recibir dicho correo, “mis agentes gringos me lo confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento!”.

“Así que acá estoy. Hoy en Ámsterdam, para dar un show frente a 500 holandeses, Trevor Noah y el Principado de Nederland en el teatro Kleine Komedie”, relató Copano.

Además, contó que tras el show estaba invitado una cena en el palacio real, “así que obligado a ver The Crown para aprender que tenedor se (usa) sólo para las carnes rojas“.

“¡Les estaré subiendo fotos! Espero no desatar un conflicto internacional. Deséenme suerte”, remató el renombrado humorista.