Condorito da el salto a las plataformas digitales: Histórico personaje de Pepo llegará a YouTube tras acuerdo de licencia

Después de más de 75 años de su primera publicación en papel, Condorito, el personaje icónico nacional, aterriza en las plataformas digitales gracias a un acuerdo de licencia exclusiva de propiedad intelectual que permite desarrollar, adaptar y comercializar nuevos contenidos inspirados en el habitante de Pelotillehue.

La iniciativa busca conectar la creación original de René Ríos Boettiger, conocido como “Pepo“, con nuevas audiencias jóvenes y nativas digitales con foco prioritario en audiencias globales y plataformas de video como YouTube, más allá de las viñetas impresas.

La estructuración del negocio y negociación del acuerdo implicó un trabajo jurídico especializado para salvaguardar una de las marcas patrimoniales más valiosas de Chile, adaptándola al marco de plataformas tecnológicas, y contó con la asesoría de Silva-Riesco Abogados, a través de su área de Derecho Comercial, Digital y Plataformas.

Liderada por las abogadas Rosario Santa María y Bárbara Molina, quienes representaron los intereses de la parte licenciataria y participaron en la negociación y estructuración del acuerdo. La negociación contó con la participación directa de World Editors (Chile) S.A., entidad que posee los derechos autorales e industriales de la obra de “Pepo“.

El proceso se dio con el objetivo de compatibilizar la protección patrimonial y moral de una propiedad intelectual histórica nacional con las exigencias comerciales, y dinámicas que demandan las plataformas digitales globales.

Con este paso, el proyecto volverá a traer las figuras emblemáticas del universo de Condorito, como Yayita, Don Chuma, Pepe Cortisona y Coné, a las pantallas de nuevas generaciones dentro y fuera del país.

“Más de siete décadas después de su nacimiento, el célebre habitante de Pelotillehue demuestra que todavía tiene terreno por explorar fuera de las páginas de la historieta“, concluyen desde Silva-Riesco Abogados tras el acuerdo.