La gastronomía chilena ha obtenido reconocimientos en la última actualización del ranking de TasteAtlas, la popular plataforma que destaca los sabores y platos de todo el mundo.

Los resultados del pasado 2023, publicados el 31 de diciembre, destacó las cualidades de la cocina nacional.

En la categoría de cocktails, el Cola de Mono se alzó con el primer puesto, superando al Rum Punch de Las Bahamas (2) y al Coquito de Puerto Rico (3). La tradicional bebida chilena ha conquistado paladares a nivel internacional.

Otros representantes de la cocina chilena también brillaron en el ranking. El pastel de choclo se posicionó en el cuarto lugar en la categoría de guisos, mientras que el merquén destacó en la categoría de mezclas y sazonadoras picantes, ocupando el segundo lugar.

Estos logros no solo enriquecen la reputación de la cocina chilena a nivel global, sino que también resaltan la diversidad y calidad de los sabores que caracterizan a nuestro país.

Cola de Mono 🇨🇱 is the best cocktail in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt

It is not Christmas in Chile without a glass of Cola de Mono (lit. Monkey’s Tail). There are numerous versions of this beverage, but it typically… pic.twitter.com/xwkbN43ZMm

— TasteAtlas (@TasteAtlas) January 1, 2024