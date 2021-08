(CNN) – Lizzo y Chris Evans se están divirtiendo mucho con su flirteo público.

En su último movimiento, la cantante publicó un video en TikTok fingiendo estar embarazada del bebé del intérprete de Capitán América.

“Esto es algo que realmente he estado tratando de mantener personal y privadamente solo entre el padre de mi hijo y yo“, dijo. “Pero, desde que estamos ventilando todos los rumores, he estado absorbiendo. Tendremos un pequeño América“.

¿Qué dijo Evans?

Aparentemente, el actor lo encontró divertido, porque el lunes, Lizzo compartió algunos mensajes directos de la estrella de cine.

“¡Hola! Acabo de enterarme de nuestro pequeño paquete de alegría“, escribió. “Mi madre estará tan feliz. Solo prométeme que no hay fiestas de revelación de género”, agregó.

Luego, Lizzo les dijo a sus seguidores que el actor “¡aseguró la bolsa de manutención de los hijos!”.

¿Cómo ocurrió la amistad?

Todo esto comenzó en abril, cuando Lizzo le envió un mensaje directo a Evans y les dijo a sus seguidores “no beban, ni (envíen) DM, niños”, ante lo cual el intérprete le respondió: “no hay vergüenza en un DM borracho”. “Dios sabe que lo he hecho peor en esta aplicación jajaja”, añadió.

De hecho, el actor también le envió a la cantante un mensaje por su cumpleaños, escribiendo: “¡Feliz cumpleaños! Escuché que estás en Las Vegas celebrando, estoy celoso. ¡Diviértete!”.