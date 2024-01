“Podemos salir de Chile, pero Chile nunca sale de nosotros“. Así comenzó a escribir Carla Urriola, una chilena que vive en Corea del Sur, al compartir su experiencia en su cuenta de TikTok, donde comentó que extraña un producto muy típico de nuestro país: el pan.

Urriola, quien se emocionó hasta las lágrimas, comentó en su video que se encuentra triste: “Acabo de ver el video de una niña chilena, ella es influencer, me acaba de salir en recomendados, es la primera vez que la veo. Resulta que estaba contando su día y mostró lo que estaba comiendo de desayuno, ¡y era un pan hallulla con queso, jamón y palta!”.

Asimismo, siguió relatando: “Y ustedes no me van a creer, pero me puse a llorar, porque echo tanto de menos el pan. No he comido pan chileno desde exactamente el 19 de junio del 2023″, agregó.

La joven comentó que en Corea del Sur hay pan, pero que solo venden pan de molde y que no es lo mismo. “Yo no echo de menos Chile, tampoco a mi familia, sé que están bien y yo estoy bien donde estoy viviendo, pero aquí no tengo pan“, agregó.

“Los chilenos comemos literalmente tres panes diarios. Imagínate vivir 21 años con tres panes diarios, y que un día no comes más”, complementó sobre las causas de su llanto en el video.

Finalmente, aclaró que “sé que puede sonar muy estúpido, pero ustedes no entienden. Los chilenos que vivimos afuera sí podrán entenderlo“.