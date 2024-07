Celebridades reaccionan a la decisión de Biden de no buscar la reelección en 2024

La decisión de Joe Biden de no buscar la reelección ha generado una ola de reacciones de celebridades, quienes han expresado su apoyo y admiración por el presidente saliente.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que no se presentará a la reelección en 2024, tras crecientes llamados dentro de su partido para que dé un paso al costado.

La decisión, compartida en un comunicado a través de X, abre la puerta a un nuevo candidato presidencial demócrata. En un comunicado posterior, Biden respaldó oficialmente a la vicepresidenta Kamala Harris como la nominada demócrata.

La noticia ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y la política. El expresidente Barack Obama elogió la carrera y el carácter de Biden en una extensa declaración.

Por su parte, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton también respaldaron a Harris. “Ahora es el momento de apoyar a Kamala Harris y luchar con todas nuestras fuerzas para elegirla. El futuro de Estados Unidos depende de ello”, declararon.

Por su parte, el expresidente Donald Trump lo calificó como “el peor presidente de la historia” en una llamada con CNN, sugiriendo que Harris sería más fácil de derrotar que Biden.

Reacciones de celebridades

La cantante Cher, aunque “torturada” por la noticia, expresó que era el momento de “pasar el testigo”.

In my heart im tortured, Because I Don’t believe the Democrats Can win the Presidency With”Pres Biden” “Joe”whom I’ve Loved since we met in 2008.I

Campaigned for him I believe ITS TIME 2 PASS THE BATON. TIME 4 DEMS 2 THINK “ WAY” OUTSIDE THE BOX. MAYBE EVEN A SPLIT TICKET — Cher (@cher) July 21, 2024

Otras reacciones notables incluyen la del actor Mark Hamill, quien destacó los logros de Biden y llamó a elegir al demócrata que continuará su legado.

.@JoeBiden has a record of accomplishments unmatched by any president in our lifetime. He restored honesty, dignity & integrity to the office after 4 years of lies, crime, scandal & chaos. Thank you for your service, Mr. President. It’s now our duty as patriotic Americans to… https://t.co/wTnYkClVIk — Mark Hamill (@MarkHamill) July 21, 2024

La actriz Jamie Lee Curtis apoyó la decisión de Biden de retirarse y respaldó a Harris, describiéndola como una “feroz defensora de los derechos de las mujeres y las personas de color”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

Naomi Biden, nieta del presidente, expresó su orgullo por su abuelo, calificándolo como el servidor público más efectivo e impactante en la historia de la nación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis)

La presentadora Ellen Degeneres y la rapera Cardi B también expresaron su agradecimiento y entusiasmo por la candidatura de Harris.

AHAHAHAHA LETS GOOOOO I TOLD YALLL KAMALA WAS SUPPOSED TO BE THE 2024 candidate…..STOP FCKIN PLAYIN WITH ME !!!!!!! https://t.co/IAJO5yo79r — Cardi B (@iamcardib) July 21, 2024