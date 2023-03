La residencia de Sirius Black, en la que se filmó Harry Potter y la Orden del Fénix, está a la venta en un sitio web de inmuebles en Londres, Reino Unido.

Inmuebles mágicos

La “caza de departamentos” es una práctica que consiste en buscar lugares emblemáticos o famosos que se encuentren disponibles para arriendo/venta. En esta línea, fans de la saga dieron con este piso que, actualmente, se encuentra avaluado en unas “no tan mágicas” 385 mil libras esterlinas (alrededor de $380 millones), en Zoopla.

El hogar donde Sirius Black se hospedó tras su escape de la celda de Azkaban fue parte clave de la trama de la quinta película, pues funcionó como el punto de reunión para todos los que querían acabar con el reinado del terror de Lord Voldemort.

Que el “niño que vivió” haya puesto pie en esta propiedad ha elevado el precio de la misma. Sin embargo, la cifra es similar a la que podrías encontrar para una casa del sector oriente de la Región Metropolitana, sin la necesidad de que ningún “elegido” haya dormido en ella.

¿Por qué los precios parecen similares?

Para explicar esto usaremos una vivienda de La Dehesa avaluada en 10.000 UF ($350 millones). Lo principal es una diferencia en la superficie, pues el inmueble de La Dehesa comprende 81 metros cuadrados, mientras que el de Harry Potter cubre un área de 31 mt2.

Camilo Buraglia, agente inmobiliario de EXP Chile, explica que para poder responder a esta pregunta debemos tener claros varios temas en cuanto a los valores de las propiedades en general:

“Lo primero es que no es lo mismo el precio que pone un propietario al precio que un comprador está dispuesto a pagar por ella, por eso en la mayoría de las oportunidades los precios que los propietarios colocan están inflados por temas como sentimientos y subjetividades. Sin embargo, cuando una propiedad pertenece o perteneció a un famoso, como es el caso del inmueble de Sirius Black, su precio obviamente está influenciado por eso”, explica.

En esa línea, da a entender que, si bien el precio es de $380 millones, el incremento en la demanda podría inflar incluso más dicho monto.

El agente detalla que el valor subjetivo de la vivienda existe y depende de un efecto de mercado más que de un deseo particular. En el caso del piso en Londres, ya estaría influenciado por el hecho de haber estado en una película. Si lo llevamos a UF por metro cuadrado, su valor es muy superior (casi en un 160%) al de la vivienda de 380 millones o 10.000 UF de Santiago.

Los precios no son comparables

Hay dos factores extra que inciden en una diferencia más allá del precio.

Buraglia explica que el hecho que en Chile se valoricen las propiedades en UF, produce un alto valor de estas mismas a ojos internacionales.

“Según los últimos estudios conocidos, Londres sigue siendo más costoso comparado con Santiago de Chile, también es muy importante resaltar que las propiedades en Santiago, como en ninguna parte del mundo, se mueven en una moneda paralela como es la UF que, además de cubrir la inflación, también contempla la plusvalía”.

Otro factor que es necesario tomar en consideración es lo que postula Rodrigo Ortega, gerente de Rental Partner, spin off de Fuenzalida Propiedades, quien explica que esta propiedad en Londres, de 31 mtrs2, está a la venta con sistema de leadhold, que equivale a que “eres dueño de la vivienda, pero no del terreno en el que se encuentra, durante un periodo tras el cual la propiedad de la vivienda se revertirá al dueño o landlord. En este caso son 104 años”. Práctica que no se repite en Chile.