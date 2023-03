El actor Bruce Willis apareció públicamente por primera vez luego de que se diera a conocer que padece demencia.

El Daily Mail publicó recientemente una imagen del actor en California, vistiendo un suéter azul, pantalones deportivos y una gorra.

Bruce Willis seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed https://t.co/wuyUzs4Pwt pic.twitter.com/SFFV7ZKjh3

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 2, 2023