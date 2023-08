El famoso presentador estadounidense que trabajó más de 35 años en la televisión, Bob Barker, falleció este sábado a los 99 años.

Además de su papel icónico como presentador en The Price Is Right, Barker era conocido por su activismo en defensa de los derechos de los animales.

Según confirmó su portavoz, Roger Neal, el presentador murió de causas naturales en su residencia de Hollywood Hills.

Neal declaró que “con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Bob Barker, considerado como el mejor maestro de ceremonias que el mundo haya visto“.

Una de las recordadas instancias de la carrera de Barker con Chile, fue cuando presentó el certamen de Miss Universo y se dirigió a Cecilia Bolocco durante la competencia de 1987, en la que Bolocco se alzó con la victoria.

We lost a beloved member of the CBS family today with the passing of Bob Barker. During his 35 years as host of THE PRICE IS RIGHT, Bob made countless people’s dreams come true and everyone feel like a winner when they were called to ‘come on down.’ In addition to his legendary… pic.twitter.com/ql3ZLDAh2J

— CBS (@CBS) August 26, 2023