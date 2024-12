BMW hace realidad el icónico módelo del Need For Speed Most Wanted

Sin lugar a dudas un sueño para los fanáticos de los juegos del deporte tuerca.

BMW hizo realidad el sueño de muchos. Hizo real uno de los modelos de autos más icónicos que existen en los videojuegos de carrera. El BMW M3 GTR del reconocido Need For Speed Most Wanted.

“¡Celebrando tres décadas de Need for Speed ​​con BMW! El BMW M3 GTR es un icono certificado dentro de la historia de Need for Speed. Su decoración legendaria combinada con un rugiente V8 lo convirtió en el auto estrella de ‘Most Wanted’ allá por 2005. Bueno, ¿adivinen qué? Está haciendo un regreso atronador en NFS Unbound Vol. 9: Bloqueo”, escribió la marca alemana en su cuenta de Instagram.

“Viaja con tu tripulación y aprovecha la oportunidad de conducir tu propio BMW M3 GTR inspirado en Most Wanted. Qué mejor manera de celebrar este lanzamiento (y tres décadas de Need for Speed) que con el homenaje definitivo, cortesía de BMW M Motorsport”, agregaron.

