(CNN) – La estrella del pop Billie Eilish confirmó que accidentalmente “salió del closet” en una entrevista reciente con la revista Variety.

¿Qué dijo Billie Eilish?

Hablando en la alfombra roja de un evento de Variety en Los Ángeles el sábado, la ganadora del premio Grammy, de 21 años, señaló que no quería darle mucha importancia al revelar sus preferencias sexuales.

Cuando el entrevistador le preguntó si tenía intención de aparecer en el artículo de portada, que se publicó en noviembre, Eilish respondió: “No, no lo hice. Pero pensé: ‘¿No era obvio?’”

“No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Yo simplemente digo: ‘¿Por qué no podemos simplemente existir?’ He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”, añadió.

“Pero vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del closet hoy‘. Está bien. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan”, dijo.

“Estoy a favor de las chicas”, añadió.

En el artículo de Variety, Eilish habló con la periodista Katcy Stephan sobre cómo se relaciona con otras mujeres.

“Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas”, dijo. “Los amo mucho. Los amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

“Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, los amigos de mi vida, la familia de mi vida”, añadió Eilish. “Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”.

A pesar de sus comentarios anteriores, el domingo Eilish criticó a Variety por su entrevista en la alfombra roja en una publicación en Instagram.

“Gracias Variety por mi premio y por mostrarme en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar de cualquier otra cosa que importe”, escribió. “Me gustan los chicos y las chicas, déjenme en paz al respecto, por favor, literalmente, a quién le importa“, escribió en el post.

Mira la publicación de Billie Eilish en Instagram