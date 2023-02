(CNN/CNN Chile) — La gala de los Grammy 2023 del domingo por la noche fue un espectáculo histórico lleno de actuaciones dinámicas de artistas musicales icónicos.

Y durante todo ello, Ben Affleck parecía abatido.

Las cámaras de la CBS captaron repetidamente a Affleck, el actor y director de cine conocido por sus muecas y su afición a parecer taciturno mientras fuma cigarrillos, sentado cabizbajo junto a su esposa Jennifer López durante el espectáculo. Muchos espectadores de los Grammy observaron cómo Affleck parecía querer estar en cualquier sitio menos en el Crypto.com Arena.

Leyendas como Stevie Wonder, Smokey Robinson y Missy Elliott lo dieron todo en el escenario, mientras que artistas más recientes como Kacey Musgraves y Quavo rindieron conmovedores homenajes a leyendas de la música ya fallecidas.

Y en todo momento, Affleck se comprometió a parecer… no muy interesado.

El internet, en cambio, parecía estar muy entretenido.

Pobre Ben. Después de todo, ¿quién no puede identificarse con la sensación de verse obligado a asistir a un evento al que realmente, profundamente, no tienes ningún interés en asistir?

“Quienquiera que siga cortando a Ben Affleck a medida que se exaspera más y más, gracias”, dijo el autor y presentador de radio Elamin Abdelmahmoud en Twitter.

Whoever keeps cutting to Ben Affleck as he gets more and more exasperated, thank you — Elamin Abdelmahmoud (@elamin88) February 6, 2023

“Ben Affleck es todos los maridos a los que su mujer arrastra a una reunión de trabajo”, escribió otra persona en Twitter.

Ben Affleck is every husband dragged to a work thing by his wife #Grammys2023 pic.twitter.com/dIyoRN0AcJ — Bianca Teixeira (@TheBiancaT) February 6, 2023

“Ben Affleck es cada introvertido en todas partes”, escribió otro usuario de Twitter. “Puedes ver cómo se le agotan las pilas en tiempo real. El hombre ya está al 23%. #SaveBen”.

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Aun así, Affleck hizo que los introvertidos se sintieran orgullosos de aguantar. En algún lugar, el “Keanu triste” sintió su dolor.

No todos los asistentes parecían tan infelices como Affleck. Harry Styles se llevó a casa el Grammy al álbum del año por “Harry’s House”, escandalizando a muchos que creían que Beyoncé se lo merecía por Renaissance.

Aún así, Queen Bey se convirtió en la artista más premiada en la historia de los Grammy, con un récord de 32 victorias.

Mira los memes y reacciones:

Ben Affleck es yo cuando voy a una fiesta y pienso que mejor me hubiera quedado en mi casa pic.twitter.com/98XMwchYjA — 🌈 steph pov (@swandyb) February 6, 2023

ben affleck is so consistent in his misery i almost have to admire it pic.twitter.com/q0LnCIVCEj — kyler (@jamiietartt) February 6, 2023