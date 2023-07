(CNN/CNN Chile) – Un éxito total ha sido la película Barbie en la pantalla grande, lo cual también ha tenido un impacto positivo en las acciones de Mattel; sin embargo, esto no siempre ha sido así.

La muñeca que hoy es fenómeno en el cine cuenta con más de 200 carreras en su currículum: doctora, astronauta, ingeniera informática, directora ejecutiva e incluso candidata presidencial. Ella ha tenido un grupo envidiable y variopinto de amigas muñecas que la han apoyado durante décadas.

Pero algunos aspectos muy necesarios de su evolución también han tardado más en suceder. Barbie durante años fue de piel clara -blanca-, esbelta, rubia, de cintura muy estrecha, senos amplios y siempre tambaleándose sobre tacones imposiblemente altos.

Finalmente, en 2016, ante la disminución de las ventas de la muñeca, Mattel elaboró ​​una representación más realista de una muñeca femenina, haciendo que las nuevas Barbies fueran más inclusivas y diversas en su apariencia.

Barbie se reintrodujo en cuatro tipos de cuerpo y siete tonos de piel, con 22 colores de ojos y 24 peinados. Y su progresión continúa con Barbie Fashionistas, una representación diversa de la belleza que anima a los niños a luchar contra el estigma en torno a las discapacidades físicas.

Pero a lo largo de su viaje, Barbie y su equipo también han brindado algunos momentos no tan emocionantes. “Barbie, con sus 64 años de historia, no podemos esperar que todo sobre ella y su mundo sean chistes”, dijo James Zahn, editor en jefe de The Toy Book, una publicación de la industria del juguete.

Pero, ¿cuáles son los grandes desaciertos de Barbie?

La compañera embarazada de Barbie, Midge

Midge apareció por primera vez en la década de 1960. Ella era la mejor amiga saludable y estadounidense de Barbie. Avance rápido hasta 2002, Mattel presentó una muñeca Midge embarazada, que presentaba un bulto de bebé desmontable con un bebé de juguete dentro.

Walmart terminó la muñeca Midge embarazada de los estantes de sus tiendas, citando quejas de los clientes sobre la idoneidad de una muñeca “embarazada”. La muñeca se vendió como parte del conjunto “Familia feliz”.

Tanner, el perro que hace caca de Barbie

Tal vez Mattel se adelantó a su tiempo con un juguete con temática de caca con Tanner, el juguete golden retriever que hace caca. El fabricante de juguetes lanzó un juego de Barbie-Tanner en 2006. El juego incluía un accesorio de “cuchara” con un extremo magnético para que los niños recogieran la caca de juego de Tanner.

Desafortunadamente, para Mattel, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. retiró del mercado más de 680 mil juegos de Barbie-Tanner en 2007 debido a preocupaciones de seguridad por imanes sueltos en las palas.

Barbie Oreo

Fue una colaboración que salió mal. Mattel se asoció con el fabricante de Oreo, Nabisco, para crear una Barbie con el tema de “Oreo” en la década de 1990. Sin embargo, se informó que la muñeca fue retirada después de las críticas de que la palabra “Oreo” también puede tener una connotación ofensiva para las personas de color.

La Barbie que fue buscada por el FBI

Video Girl Barbie de Mattel de julio de 2010 fue diseñada para funcionar también como una cámara de video para niños de 6 años en adelante. La compañía dijo que la muñeca tenía una cámara de video real dentro con la lente de la cámara en el collar que llevaba puesta y la pantalla de video en la parte posterior para que los niños capturaran todo desde una “vista de muñeca”.

Ese mismo año, el FBI advirtió en diciembre que la muñeca podría ser utilizada como herramienta por pedófilos. La “alerta de delitos cibernéticos” del FBI en ese momento no citó ningún mal uso de la muñeca, pero señaló la posibilidad.

La Barbie hackeable

En 2015, Mattel presentó Hello Barbie la cual hablaba y escuchaba y respondía a lo que escuchaba a través de un micrófono, electrónica sofisticada y una conexión Wi-Fi.

Las funciones de la muñeca generaron preocupaciones sobre la violación de la privacidad. Ante esto, Mattel descontinuó la muñeca dos años después.