El reconocido streamer español AuronPlay se alejó del streaming tras recibir críticas por antiguos videos y tuits que publicó hace algunos años.

Los cuestionamientos apuntan a que el contenido, que data de 2013, tiene connotación racista. Asimismo, en redes también reflotaron antiguos tuits de su novia, Biyín, los que hacen apología al nazismo y burlas hacia la madre de Yeremi Vargas, un niño que fue asesinado en España en 2007.

De acuerdo a la madre del menor, AuronPlay se disculpó con ella, mientras que Biyín señaló que en esa época “no era una mala persona, pero tampoco estaba bien (…) Me divertía ver a personas hacer humor negro y yo quería hacer eso. Vamos a competir para ver quien pone la burrada más grande“.

Sobre lo mismo, el streamer indicó que “me avergüenzo de mis tuits y mis videos de 2013”.

“Yo no me quiero excusar en la edad o en el humor negro, solo quiero decir que eso era ser un gilipollas. Eso no es humor, no es ir a la moda, no es querer llamar la atención, es ser un gilipollas y es bueno, que todos en la vida, reconozcamos que hemos sido gilipollas en algún momento”, dijo en una de sus transmisiones.

Tras varios días de polémica, AuronPlay suspendió su participación en los Squid Games 2 y mediante el Youtuber Komanche, anunció que estará fuera del streaming durante unos meses.