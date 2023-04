Un hombre de 86 años se tituló de abogado en Argentina y sus compañeros lo homenajearon organizándole una emotiva fiesta.

La particular historia la dio a conocer, a través de redes sociales, Verónica Otero, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

“Julio, alumno de 86 años, finalmente se recibió de abogado con mi materia de CPO. Me dijo que nadie le iba a organizar una fiesta de egreso, así que con los chicos de reales se la hicimos“, escribió Otero en Twitter.

Julio, alumno de 86 años, finalmente se recibió de ABOGADO con mí materia de CPO. Me dijo que nadie le iba a organizar una fiesta de egreso, así que con los chicos de reales se la hicimos 🩷 *no tengo la voz de pito del vídeo y del pelo culpo a la humedad* pic.twitter.com/8lR6SJ4G9C — Vero (@OteroVero84) April 27, 2023

Pese a que el curso era virtual, la profesora grababa las clases para que Julio pudiera estudiar.

Él la llamaba luego de ver las clases y le hacía una “devolución extraordinaria de clase, las escuchaba con total atención. Me hacía críticas, me señalaba algo y me hacía aportes“, sostuvo la docente en conversación con Infobae.

Otero también contó que el hombre de 86 años nació en el campo y no había tenido una buena educación en su niñez. Tras mudarse a la ciudad, se prometió estudiar, pero no lo hizo antes, ya que no quería ser motivo de burlas.

En tanto, Julio aseguró que “siempre hay que cumplir los sueños. Recomiendo estudiar siempre, te abre la cabeza. Estudiar es luz, me ayudó a comprender muchas cosas de mi vida. Estoy muy agradecido de todos los mensajes que me llegaron y toda la gente que me felicitó”.