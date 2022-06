Ezra Miller nuevamente se vio envuelto en una polémica esta semana, luego que una pareja lo demandara por una serie de conductas abusivas que el actor habría tenido con su hija adolescente.

La joven involucrada desmintió la acusación. “La noción de que me han lavado el cerebro o coaccionado en cualquier contexto es grotescamente falsa (…) He tratado de tener interacciones virtuales civilizadas con ellos y fallé”, manifestó a Rolling Stone.

Los padres señalaron que no creían que la declaración hubiera sido escrita por su hija de 18 años. Por esta razón, la adolescente decidió recurrir a Instagram, donde publicó un video con su versión de los hechos.

“Sé que han dicho que mis declaraciones no son escritas por mí y me gustaría clarificar que sí lo son. Nadie está controlando mi cuenta de Instagram y no tengo un celular ahora, pero es por mi propia convicción personal”, dijo.

La joven recalcó que “es realmente angustioso que no se conceda ninguna confianza a la narrativa de la ‘víctima’ en cuestión (…) Trabajé muy duro para dejar muy claro lo que estaba pasando”.

“Esta es mi vida y son mis decisiones. Estoy decepcionada de mis padres y de la prensa en todos los sentidos”, concluyó.