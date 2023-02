(CNN) – Adele está ganando oficialmente en la vida después de lograr su viejo sueño de conocer a Dwayne “The Rock” Johnson en los premios Grammy de este año.

El épico momento fue orquestado por el presentador de los Grammy, Trevor Noah, quien comenzó el espectáculo de este domingo acercándose a la mesa de Adele durante su monólogo de apertura y revelando algunos datos menos conocidos sobre la cantante británica.

“Esta es una de las cosas más extrañas que descubrí: la persona a la que Adele siempre ha querido conocer, pero nunca lo ha hecho, es Dwayne Johnson“, dijo al público repleto de estrellas de la 65ª ceremonia anual. “Descubrí que también es un gran admirador tuyo”.

Noah bromeó diciendo que, si bien no tenía a nadie llamado “Dwayne Johnson”, sí tenía a alguien llamado “The Rock”, antes de hacer finalmente una presentación largamente esperada.

Sin que la intérprete de “Hello” lo supiera, Johnson se había acercado hasta detrás de su asiento. La cantante, atónita, se levantó y recibió un abrazo de oso del hombre de acción de Hollywood.

“Adele conoce a The Rock, The Rock conoce a Adele. Por primera vez en la historia“. dijo Noah. “Muy bien, conózcanse, ¡tenemos que seguir con el espectáculo!”.

En diciembre de 2021, Adele reveló que “realmente lloraría” si alguna vez conociera a Johnson, a quien describió como “increíble”. A pesar de vivir en Beverly Hills durante varios años, la cantante de 34 años aún no se había cruzado con la exestrella de la lucha libre.

“Yo era la mayor fan de la lucha libre cuando era más joven”, dijo durante una aparición en el canal de YouTube NikkieTutorials. “El otro día me envió flores porque él y su mujer no pudieron ir a mi concierto. Literalmente, ¡casi me caigo de la silla!“.

La nueva amistad de Adele y Johnson se cimentó este domingo por la noche, cuando él subió al escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles para entregarle el premio a la Mejor Interpretación Pop en Solitario por “Easy On Me”.

“Sube aquí, mejor amiga Adele”, dijo la estrella de “Black Adam”.

La 16 veces ganadora del Grammy se emocionó al dedicar la victoria a su hijo Angelo, antes de recordar que su pareja, Rich Paul, le dijo antes del show: “No llores, si ganas algo, no llores.”

“Y aquí estoy, llorando”, añadió.