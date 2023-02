La actriz de Euphoria, Chloe Cherry, fue acusada de robo menor luego de, supuestamente, intentar robar una blusa de una tienda local y ser atrapada el 27 de diciembre de 2022 en Lancaster, Pensilvania.

La intérprete del personaje “Faye” en la serie de HBO habría sido vista ingresando al complejo comercial Building Character, donde se llevó una blusa de US$ 28 a un vestidor, para luego salir con el producto sin pagar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TMZ (@tmz_tv)

TMZ aseguró que Cherry pagó otros artículos con su tarjeta de crédito, pero no la blusa. Pasados unos minutos, la policía se involucró y aseguraron que Chloe admitió haber tomado la blusa y la devolvió a un oficial.

El representante de la celebridad tiene una opinión diferente sobre lo que sucedido: “En diciembre, hubo confusión sobre una blusa que no se cargó correctamente a la tarjeta de crédito de mi cliente. De ninguna manera ella ‘admitió’ haber tomado la blusa, ya que ese no fue el caso. Esta historia parece ser más sobre una tienda local que saca provecho del nombre de una celebridad más que otra cosa“.

Cherry es más reconocida por su papel en Euphoria, pero también ha modelado y trabajado en películas para adultos.

Por supuesto, ella no es la primera celebridad en enredarse en supuestos por hurto. En 2001, Winona Ryder fue acusada de robar más de US$ 5.000 en artículos de diseñador de Saks Fifth Avenue, Beverly Hills.