Según una encuesta realizada en Estados Unidos, una nueva y decisiva pregunta se ha tomado el mundo de las citas y es: ¿Has ido a terapia?

En el mundo moderno, es cada vez más natural hablar sobre salud mental, lo que se vio reflejado en la encuesta que hizo la aplicación de citas Pure. En la medición se descubrió que la mayoría de las personas prefieren elegir personas que hayan tenido una consulta con un profesional de la salud mental.

De hecho, el 92% de los encuestados aseguró que prefieren salir con personas que hayan estado o estén en terapia.

¿Por qué esta tendencia?

La encuentra también arrojó que 7 de cada 10 solteros se sienten cómodos hablando de salud mental con alguien nuevo, y que el 50% considera atractivo si se menciona la terapia en la conversación durante la primera cita.

Según la aplicación de citas, “para muchos la necesidad de salir con alguien que ha estado en terapia es el resultado de experiencias pasadas”. Asimismo, el 23% aseguró que esta elección le puede ahorrar experiencias extrañas o desagradables.

Sin embargo, y de acuerdo a la psicoterapeuta Esther Perel, esta tendencia puede ser utilizada como un arma de doble filo, puesto que algunas personas pueden usar el “lenguaje terapéutico” a su favor.

Es decir, a juicio de la experta, si bien muchas personas efectivamente van a terapia a obtener ayuda y herramientas para sobreponerse a un sinfín de problemas, hay otras que solo utilizan “palabras de moda” para ocultarse.

“Por esa y otras razones, manténgase abierto a una buena pareja que no haya recibido terapia y no sienta como una señal de alerta, solo porque no haya sido evaluado”, sugirió Pure en su sitio web.