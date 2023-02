En su idioma original, Nothing, forever es un show tipo sitcom creado por Mismatch Media, transmitido a través de Twitch y que asegura estar en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. ¿Cómo es esto posible? Pues el show está completamente generado por una Inteligencia Artificial.

Cada día, los avances de las IAs están más presentes en nuestra vida cotidiana. Lo que partió siendo instrucciones para que un algoritmo pudiese generar una imagen, acabó siendo un escándalo y la apertura de un auténtico dilema del siglo 21: ¿podemos considerar algo generado por una computadora como arte?

Por el momento, esta creación escapa del debate, pues ha sido recibida por la comunidad como un homenaje directo a la serie de los ’90 Seinfeld.

The robots are coming… and not just robot butchers. https://t.co/7BRUVIuYDz

— Seinfeld (@SeinfeldTV) February 1, 2023