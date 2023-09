El pasado viernes, la icónica banda irlandesa U2 inauguró “Sphere” (Esfera), una innovadora sala de espectáculos en Las Vegas, Estados Unidos.

La estructura consta de un domo gigante ubicado en medio del desierto de Nevada y está adornada con miles de pantallas tanto en su interior como en su exterior, creando una experiencia visual única.

El costo de construcción de Sphere superó los 2 mil millones de dólares y cuenta con 1,2 millones de LED del tamaño de un sliotar, 1.586 altavoces. Su altura de 112 metros.

A pesar de la ausencia del baterista Larry Mullen, quien se encontraba con problemas de salud, el resto de los miembros de la banda se aseguró de que su presencia se hiciera sentir: Bono dedicó la canción All I Want Is You.

La noche, además, coincidió con el cumpleaños del sustituto temporal de Mullen en la batería, Bram van den Berg.

Por su parte, los asistentes al evento elogiaron la calidad del sonido y la actuación de la banda.

“Fue emocionante, fenomenal, extraordinario: fue todo lo que esperaba que fuera”, le dijo a The Irish Times Declan Maunsell, uno de los fanáticos asistentes. “Volveremos a ir mañana por la noche. La calidad del sonido era de otro mundo. Nunca había visto nada igual”.