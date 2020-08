El incremento del uso de las tecnologías y la digitalización en los últimos meses se ha reflejado también en un aumento de los ciberataques.

El actual escenario puso en evidencia la importancia de la seguridad en el mundo virtual en medio del rápido crecimiento de la industria, porque pese a ello, hay una escasez de especialistas en el área: sólo existen cerca de tres millones de profesionales en el rubro en todo el mundo.

Fernando Arnay, experto en ciberseguridad de la firma NovaRed, explica que existe una carencia importante de especialistas: “Se espera que para 2020, podría existir un déficit a nivel mundial de 1.8 millones de profesionales. En Chile, el tema no es muy distinto; de los especialistas en tecnologías de la información, sólo el 10% se dedica a la ciberseguridad”.

De hecho, hasta 2017 no existía ninguna universidad o instituto que impartiera carreras relacionadas al rubro en nuestro país. La mayoría de quienes hoy ocupan los puestos de trabajo relacionados, se han especializado a través de cursos y certificaciones otorgadas por marcas del extranjero.

El desafío de las mujeres en el cibercrimen

Pero a estas cifras se suma la escasa participación femenina: la representatividad de mujeres en el campo de seguridad cibernética es baja; y también lo es en el área de la informática, donde predominan los hombres. Según datos entregados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a nivel global del total de mujeres que trabajan en la industria tecnológica, sólo el 11% se enfoca en ciberseguridad y en Latinoamérica esta cifra es aún menor, llegando sólo al 8%; de ellas, sólo el 1% ocupa cargos ejecutivos al interior de las empresas.

En Chile, sólo el 10% de las carreras relacionadas a ciberseguridad son cupos femeninos, lo que se condice con el 15% de participación de mujeres en puestos laborales del país.

Natalia Pérez estudió Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad de Concepción y desde 2014 es una de las pocas mujeres que trabaja en el área de ciberseguridad. En ese entonces se trataba de un mundo desconocido para ella, pero tras seis años en el rubro, se ha ido capacitando y perfeccionando.

Ese aprendizaje lo ha adquirido de la mano del Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), entidad del Ministerio del Interior que ha organizado competencias anuales de ciberseguridad enfocadas en las mujeres.

“Cyberwomen Challenge” es una iniciativa realizada en conjunto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la empresa Trend Micro, que busca disminuir la brecha de género en el sector de seguridad cibernética, fomentando la capacitación y participación femenina en el área. Natalia ha participado en dos ocasiones y luego de obtener el tercer lugar en una de las versiones, se dedicó de lleno al tema: hoy forma parte del CSIRT y es miembro de Hackada, la primera comunidad femenina en el rubro.

“Es desafiante. Como en muchos ámbitos, ser mujer tiene algunas desventajas. Si te gusta, hay que seguir y no darle importancia a lo negativo. Cada vez se incorporan más mujeres a esta área”, asegura.

Este año se vuelve a repetir la competencia, pero con algunas novedades. La versión 2020 de este desafío se realizará de manera online. De esta forma, se pretende incorporar a más mujeres al mercado laboral. “Es un hecho que la lucha de las mujeres por ganar cada vez más espacio en diferentes sectores de la economía debe continuar. La limitación en el sector de la tecnología es que no existen muchos espacios que visibilicen el trabajo que hacen, y es complicado iniciar“, asegura Farah Urrutia, secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA.

El evento consiste en una competencia de hacking. En equipos, las mujeres deberán resolver 35 desafíos de ataque y defensa en un simulador lúdico. Uno de los requisitos es que las participantes tengan conocimientos previos, ya que la competencia se realizará en tiempo real.

Son más de 200 las jóvenes que se han sumado a la iniciativa, una de ellas es Gabriela Sepúlveda, estudiante de Ingeniería Civil Informátiva de la Universidad Técnica Federico Santa María. “Cuando me invitaron me dio miedo, pensé que no tenía tantos conocimientos”, cuenta.

Tras ganar la competencia, hoy Gabriela es una más de las mujeres pertenecientes al CSIRT. “Ha sido bastante entretenido. Se dice que el área está dominada por hombres, pero creo que justó entré cuando estaba cambiando. Ahora somos hartas mujeres”, señala.

A la lista se suma Paula Moraga, estudiante de Ingeniería Informática de INACAP. Fanática de la tecnología, programación y videojuegos, no dudó un segundo en participar de la iniciativa: “No me esperaba ver a tantas mujeres que, al igual que yo, están interesadas por la tecnología. Es increíble”, cuenta.

Hoy Paula es una más del equipo de mujeres dedicadas a la ciberseguridad: “Este es mi primer trabajo y cuando entré, era la única mujer. Tuve que tener carácter para desafiar los estereotipos y demostrar mis capacidades“.

Los ciberataques 2020

Según consigna NovaRed, en medio de la crisis sanitaria, se han incrementado distintas prácticas como el envío de enlaces maliciosos solicitando datos de los usuarios, la suplantación de la identidad de las personas o de entidades tales como organizaciones financieras y aseguradoras de fondos de pensiones; eso último de la mano con la aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales.

Además de ello, los denominados “criminales cibernéticos” han aprovechado la pandemia para innovar creando sitios web maliciosos relacionados al coronavirus, que actúan como señuelo para realizar ataques informativos. De esta forma, ofrecen páginas fraudulentas de venta y traslado de productos o avisos de bancos e instituciones financieras para robar información sensible a los usuarios. Con el mismo fin, se ha incrementado el envío de noticias falsas.

Estos desafíos podrán ser abordados y resueltos por las mujeres que decidan incorporarse al mundo de la ciberseguridad. Para conocer los requisitos previos e inscribirte en la competencia, que se realizará el próximo 3 de septiembre, puedes visitar el sitio web oficial.