¿Sientes que algo anda raro en tu WhatsApp? ¡No entres en pánico! Aquí te explico paso a paso cómo proteger tu cuenta y recuperarla si es necesario.

Detecta señales de alerta: A veces, los ladrones intentan usurpar tu cuenta enviándote códigos de verificación. Si recibes mensajes extraños con estos códigos y no los solicitaste, es una señal de que alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta desde otro dispositivo. También, presta atención a chats con personas desconocidas o conversaciones que nunca iniciaste. ¡Esto puede indicar una intrusión en tu cuenta!

Activa la verificación de dos pasos: La verificación en dos pasos es como tener un candado adicional en tu cuenta. Cuando la activas, WhatsApp te pedirá un código de seis dígitos cada vez que intentes verificar tu número de teléfono en un nuevo dispositivo. Esto hace que sea mucho más difícil para los hackers acceder a tu cuenta, incluso si tienen tu número de teléfono. ¡Es una capa extra de seguridad que no puedes pasar por alto!

Haz un respaldo en la nube: Imagina que pierdes tu teléfono o te lo roban. ¡Qué pesadilla! Pero si has activado el respaldo automático en la nube, todos tus chats y datos estarán a salvo. El respaldo en la nube te permite guardar una copia de seguridad de tus chats en servicios como Google Drive en Android o iCloud en iPhones. Así que, aunque pierdas tu teléfono o te lo roben, podrás recuperar todos tus chats y datos cuando configures WhatsApp en un nuevo dispositivo. ¡Es como tener una copia de seguridad de todas tus conversaciones!

Recupera con calma: Si desafortunadamente te roban la cuenta de WhatsApp, no te preocupes demasiado. Primero, borra la aplicación de tu teléfono. Luego, reinstala la aplicación y sigue las instrucciones para iniciar sesión con tu mismo número de teléfono. Si el ladrón ha activado medidas de seguridad adicionales, como la verificación en dos pasos, es posible que no puedas iniciar sesión de inmediato. Pero no te preocupes, WhatsApp te guiará a través del proceso de recuperación. Simplemente sigue las instrucciones y mantén la calma. Recuerda, en el peor de los casos, tendrás que esperar hasta siete días para recuperar tu cuenta, pero mientras tanto, ¡nadie más podrá acceder a ella!

Apoyo extra: Si necesitas más ayuda o consejos, no dudes en volver a ver el video en nuestro canal de Youtube. ¡Guarda el video y compártelo con amigos que puedan necesitarlo! Y si aún necesitas ayuda adicional, puedes seguirnos en @CNNChile y en @MacGenio para obtener más consejos sobre seguridad en línea y tecnología.

Recuerda, la seguridad de tu cuenta de WhatsApp es importante. Sigue estos pasos y estarás protegido contra posibles intentos de robo o usurpación de identidad.

¡No permitas que los malos hagan tu vida digital miserable!