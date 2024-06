Científicos descubren forma de vida capaz de sobrevivir en Marte

Syntrichia caninervis, un musgo capaz de sobrevivir en condiciones extremas, emerge como una prometedora herramienta para la colonización del planeta rojo.

La posibilidad de que la humanidad establezca vida en Marte ha dado un paso adelante con el descubrimiento de que el musgo del desierto Syntrichia caninervis podría soportar las duras condiciones marcianas.

Este musgo, encontrado en entornos hostiles como la Antártida y el desierto de Mojave, ha demostrado en estudios recientes que puede sobrevivir a condiciones similares a las de Marte, incluyendo sequía, altos niveles de radiación y temperaturas extremas.

Científicos en China realizaron un experimento pionero, publicado en la revista The Innovation, que simuló el entorno marciano en términos de presión, temperatura, gases y radiación UV. Los resultados revelaron que Syntrichia caninervis no solo sobrevivió a estas condiciones sino que también se regeneró con éxito al retornar a un entorno más benigno.

El profesor Stuart McDaniel, de la Universidad de Florida, destaca la importancia de cultivar plantas en misiones espaciales de larga duración, señalando que estas pueden transformar dióxido de carbono y agua en oxígeno y alimentos. Aunque el musgo del desierto no es comestible, podría desempeñar un rol crucial en la creación de un ambiente habitable.

La doctora Agata Zupanska, del Instituto SETI, sugirió en conversación con The Guardian que este musgo podría mejorar el suelo marciano, facilitando el cultivo de otras plantas. Sin embargo, advierte que el musgo no es sabroso y no sería un complemento alimenticio ideal.

El estudio mostró que Syntrichia caninervis puede soportar temperaturas tan bajas como -196°C durante un mes y resistir niveles significativos de radiación gamma, con la exposición a 500 Gy incluso promoviendo el nuevo crecimiento. A pesar de estos prometedores hallazgos, los científicos advierten sobre las limitaciones del estudio. La radiación de partículas, un factor crucial en Marte, no fue probada, y el musgo fue examinado en arena, no en suelo marciano real.

El Dr. Wieger Wamelink de la Universidad de Wageningen, y el profesor Edward Guinan de la Universidad de Villanova, aunque impresionados por la resistencia del musgo, señalan que Marte presenta desafíos significativos para la vida vegetal, incluyendo la falta de temperaturas por encima del punto de congelación.

A pesar de estos desafíos, este humilde musgo del desierto ofrece una esperanza cautelosa para la posibilidad de hacer habitables pequeñas porciones de Marte en el futuro, proporcionando una base para futuros experimentos en la colonización del espacio exterior.