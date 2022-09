(CNN) – Serena Williams sabía que todos los ojos estarían puestos en ella en el Abierto de Estados Unidos esta semana: se espera que sea su último torneo, luego de su reciente anuncio de que “evolucionaría lejos” del tenis. La estrella del deporte eligió marcar la ocasión con un deslumbrante vestido de tenis negro que lució el lunes en el estadio Arthur Ashe de Nueva York, cuando ganó su partido de primera ronda contra Danka Kovinić . También usó el atuendo cuando derrotó a la número 2 del mundo Anett Kontaveit en su partido individual el miércoles, avanzando a la tercera ronda.

El look, hecho a medida para Williams por Nike e inspirado en los trajes de patinaje artístico, presentaba un sutil tutú de seis capas en referencia a sus seis victorias en el US Open. Incluía un reluciente negro y dorado desmontable, un par de zapatillas NikeCourt adornadas con diamantes, una diadema enjoyada y una galaxia de gemas estampadas en su cabello.

Incluso los cordones de sus zapatillas recibieron el tratamiento real con un juego de cordones de deubré de oro personalizados adornados con 400 diamantes engastados a mano de la propia marca de joyería de la profesional del tenis, Serena Williams Jewelry.

Esta no es la primera vez que Williams ejerce el poder comunicativo de la moda; a menudo ha usado ropa deportiva para desafiar las expectativas de la industria y defender el atletismo negro. En febrero de 2021, en el Abierto de Australia, la estrella del tenis usó un leotardo asimétrico inspirado en los años 80 para rendir homenaje a otra luminaria: la estrella del atletismo estadounidense que batió récords, Florence Griffith Joyner. Y aunque el tenis se ha asociado durante mucho tiempo con conjuntos prístinos totalmente blancos, Williams a menudo cambiaba el guión, como en 2004 cuando jugó en el US Open con una falda de tenis Nike de mezclilla y una camiseta negra con tachuelas.

Su estilo de empujar los límites a menudo ha alterado las plumas: en el verano de 2018, la Federación Francesa de Tenis prohibió los trajes de gato después de que Williams usara un leotardo para un partido. El material de compresión del traje fue diseñado para minimizar los coágulos de sangre, con los que Williams había estado luchando desde que dio a luz el año anterior.

En 1997, en su primer US Open, Williams y su hermana Venus usaron el cabello en trenzas, con cada trenza enhebrada a través de una pesada pila de cuentas blancas. (Durante el partido del lunes por la noche en el US Open, la hija de Williams, Olympia, fue vista entre la multitud con un juego de trenzas con cuentas blancas, un homenaje conmovedor). La orgullosa exhibición de cabello negro dentro de un deporte dominado por blancos fue un triunfo para los negros y mujeres en todas partes, aunque el estilo no siempre fue aceptado por los creadores de reglas de tenis. En el Abierto de Australia de 1999, Williams perdió una cuenta, y un punto, en medio de un juego eléctrico contra Lindsay Davenport. Fue reprendida por el árbitro por causar un “perturbamiento” con su cabello.

La campeona de tenis también se ha lucido sin miedo en el ámbito de la moda fuera de la cancha. En la Met Gala de 2011, Williams llegó con un vestido etéreo hasta el suelo con plumas de Oscar de la Renta y un tocado. Ocho años más tarde, como coanfitriona de la gala junto a Harry Styles y Lady Gaga, Williams puso su propio sello en la elegancia de la noche: su look era glamuroso con un toque camp, en consonancia con el tema del evento, mientras se pavoneaba por la alfombra roja. no llevaba un par de tacones de aguja, sino zapatillas Off-White de color amarillo neón para Nike y un vestido de Versace a juego. Y en 2021, salió con un look de Gucci que también robó el protagonismo con un mono plateado bordado ajustado y una enorme capa de plumas.

A principios de este año, desfiló en la pasarela de la Semana de la Moda de París con un look de la colección Otoño-Invierno 2022 de Off-White.

S by Serena, su línea de ropa lanzada en 2018, diseña específicamente con mujeres “fuertes” en mente, usando el lema, “nunca tiene miedo de dar un paso al frente y hacer una declaración, sastrería o de otra manera”.