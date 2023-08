(CNN) – La top model Bella Hadid ha explicado que es probable que continúe su ausencia de eventos clave de moda este año, y dijo en una emotiva publicación de Instagram el domingo que regresará a la pasarela cuando esté “lista”, después de buscar tratamiento para problemas de salud continuos.

Junto a una serie de imágenes que la muestran recibiendo lo que parecen ser tratamientos médicos, Hadid escribió: “Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo, mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había pasado factura en mil de maneras que realmente no puedo explicar”.

Agregó que estaba “bien”, “finalmente saludable” y “no cambiaría nada por nada del mundo… hizo lo que soy hoy”.

Hadid ha dicho anteriormente que tiene la enfermedad de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas que comúnmente puede causar síntomas de fiebre, escalofríos, dolores corporales, ganglios linfáticos inflamados, rigidez en el cuello, dificultad para respirar, dolor de cabeza, fatiga y sarpullido. Ella le dijo a Vogue el año pasado que sus síntomas comenzaron en octavo grado.

En abril, Hadid dijo en TikTok que tenía una infección dental que le provocó complicaciones de salud, y en su publicación más reciente, describió “15 años de sufrimiento invisible”.

Se estima que 476.000 estadounidenses son diagnosticados y tratados por la enfermedad de Lyme cada año, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dicen que probablemente sea un recuento excesivo porque las personas a veces son tratadas sin confirmación oficial de que tienen la enfermedad.

Si no se trata, la infección puede propagarse a las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso, según los CDC.

En la publicación del domingo, Hadid agradeció a su “mami… por estar conmigo”, así como a sus agentes, empleadores, simpatizantes, “genial Dr. y su increíble equipo de enfermeras”.

Dedicó una publicación separada a su perro, diciendo: “Y Dios bendiga a mi ángel Glizzy P.Beans, también conocido como Petunia, también conocido como Beans, por nunca dejar mi lado ni por un segundo”, junto con fotos de su perro acostado a su lado mientras se somete a tratamiento.

Aunque las fotos que Hadid compartió la muestran en puntos vulnerables, dijo que “trató de elegir las imágenes más positivas… porque a pesar de lo dolorosa que fue esta experiencia, el resultado fue la experiencia más esclarecedora de mi vida, llena de nuevos amigos, nuevas visiones y una nueva yo”.