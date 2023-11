El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET) reveló los detalles de su exposición de primavera de 2024, que servirá de inspiración para el tema de la Gala del Met.

Mientras que los temas de los tres últimos años han sido más directos, explorando los archivos de la carrera de Karl Lagerfeld, el glamour de la Edad Dorada y la moda estadounidense en general, la Met Gala del año que viene -que será el lunes 6 de mayo- se basará en puntos de referencia más conceptuales en torno a la historia de la moda, la naturaleza, la tecnología y los sentidos.

“Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” (“Bellas Durmientes: el Despertar de la Moda”, en español) se presentará en el Costume Institute de Nueva York entre el 10 de mayo y el 2 de septiembre de 2024, y recogerá “obras maestras” del archivo del Instituto para que los visitantes las experimenten de una forma nueva e imaginativa, según un comunicado de prensa.

Con la ayuda de tecnología que incluye realidad aumentada, inteligencia artificial, rayos X, animaciones y paisajes sonoros, las instalaciones reimaginarán los “olores, sonidos, texturas y movimientos” tanto de prendas históricas como de iconos contemporáneos, piezas que ya no se pueden llevar después de haber sido adquiridas por el Met.

Entre las piezas expuestas habrá un vestido de baile de finales del siglo XIX de House of Worth, un vestido de noche de la época de la Segunda Guerra Mundial de Madeleine Vionnet y piezas de archivo de Elsa Schiaparelli, Christian Dior y Alexander McQueen.

“Cuando una prenda entra en nuestra colección, su estatus cambia irrevocablemente. Lo que una vez fue una parte vital de la experiencia vivida por una persona es ahora una ‘obra de arte’ inmóvil que ya no se puede llevar, ni oír, ni tocar, ni oler“, explicó Andrew Bolton, comisario del Instituto, en un comunicado.

“Apelando a la gama más amplia posible de sentidos humanos, la muestra pretende volver a conectar con las obras expuestas tal y como fueron concebidas originalmente: con vitalidad, con dinamismo y, en definitiva, con vida”, agregó.

DYK: When garments enter The Met collection, they can no longer be worn on the human body.

So how can we understand the movement and energy of these masterpieces of fashion? pic.twitter.com/U5Acgh2bsU

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) November 8, 2023