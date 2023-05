Este domingo se realizó la Met Gala, un espectáculo benéfico que se realiza el primer lunes de mayo todos los años en las escaleras del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y que reúne a celebridades y otras personalidades del mundo del entretenimiento.

La versión 2023 se centró en la vida y carrera del diseñador alemán Karl Lagerfeld, conocido mundialmente por revivir la casa de modas parisina Chanel.

Desde sus casas, los espectadores y espectadoras acudieron en masa a redes sociales para manifestar a través de memes sus reacciones y opiniones respecto de los vestuarios de las celebridades.

los hombres™ en la met gala da igual cuando leas esto be like: pic.twitter.com/tsu7u7GZQj

PEDRO PASCAL AND HIS SLUTTY LITTLE KNEE pic.twitter.com/Dmg6fm2kUS

— laura (@oipedrito) May 2, 2023