(CNN) – Se dice que los opuestos se atraen, pero los polos entre Hailey y Justin Bieber no podrían estar más separados, al menos en lo que a vestimenta se refiere.

Mientras estaba en Nueva York promocionando un nuevo brillo de labios de su marca de belleza Rhode esta semana, Hailey optó por un minivestido sin tirantes rojo camión de bomberos de Ermanno Scervino, tacones de aguja rojos con punta abierta y accesorios que incluyen un par de aretes personalizados con forma de fresa de Alessandra Rich. Fue uno de los tres cambios de vestimenta de cara al público ese día, intercalados entre apariciones en televisión y paneles de discusión, con una línea roja que unía cada look. Justin, su esposo durante cinco años, la seguía unos pasos con un par de Crocs amarillos, sudaderas grises y una gorra de béisbol rosa bebé de Nahmias.

Estaban caminando juntos, pero ¿seguramente no se dirigían al mismo destino? ¿Hailey se había ido a cenar y tomar algo sofisticado, mientras que Justin acababa de salir a comprar un paquete de M&M y un poco de detergente para la ropa?

De alguna manera, la realidad era mucho más peculiar: ambos estaban camino a una tienda Krispy Kreme. ¿La razón? El último brillo labial peptídico de Rhode se inspiró en el nuevo sabor de edición limitada de la cadena de donas, el glaseado de fresa; el cruce promocional culminó cuando los Biebers recogieron una dona en persona, un momento de merienda para el cual el conjunto de Justin se sintió apto.

