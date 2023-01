(CNN) – Una camiseta con un eslogan impactante, pintada en el momento adecuado, puede convertirse en una imagen perdurable en nuestra historia cultural. En 2002, poco después de su separación pública de Justin Timberlake, Britney Spears salió luciendo una camiseta azul bebé con el mandato en mayúsculas “DUMP HIM”, un look que rápidamente se consagró en el salón de la fama de aplausos de Internet (Etsy está lleno de miles de camisetas imitadoras más de dos décadas después).

Paris Hilton también fue inmortalizada durante mucho tiempo como un meme después de usar un chaleco blanco y negro aparentemente incendiario con el lema “¡Deja de ser pobre!” en 2005, en 2021, Hilton demostró que la imagen estaba manipulada, sin embargo, con el texto real que dice “¡Deja de estar desesperado!” Más recientemente, antes del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Crash”, la música Charli XCX se adelantó a las críticas negativas al usar un top corto de color rosa pastel que decía “No construyen estatuas de críticos”. Principalmente, un vehículo para respuestas atrevidas al drama de bajo perfil, la camiseta con eslogan es un portavoz para el usuario, diciendo la parte tranquila en voz alta de una manera que evita la responsabilidad directa.

El viernes 6 de enero, Hailey Bieber se convirtió en la última celebridad en intentar aprovechar el poder de la palabra serigrafiada. Mientras caminaba por un estacionamiento en Los Ángeles, Bieber fue fotografiado con una blusa blanca estampada con las palabras “Nepo Baby“.

La jerga para “bebé nepotista”, que significa hijo de padres famosos o bien relacionados, la frase ha estado apareciendo en las redes sociales durante el último año, utilizada para resaltar el mito de la meritocracia y la verdad poco sorprendente que la riqueza y las conexiones familiares pueden generar. Ventajas injustas. Algunas celebridades, como Lily Rose Depp, han sido criticadas por negar la ventaja que el nepotismo puede dar a un actor o intérprete que está comenzando su carrera, como lo hizo en una entrevista con Elle el año pasado.

Pero la frase se desbordó después de que se convirtiera en el tema de la portada de diciembre de la revista New York. El artículo, con el subtítulo sarcástico “Ella tiene los ojos de su madre. Y agente”, incluía una serie de árboles genealógicos ilustrados que “exhibían” a celebridades con padres y parientes famosos. Envió a los usuarios de las redes sociales a una caída en picada, algunos saltando en defensa de sus estrellas favoritas y otros señalando que el nepotismo es solo un peldaño en una larga escalera de privilegios individuales de los que muchas personas se benefician, desde el color de la piel hasta el género, la clase y el nombre. Solo unos pocos, y no debe enfatizarse demasiado. También provocó muchas respuestas lamentables de celebridades. “Estoy tan harta de que la gente culpe al nepotismo por qué no son ricos, famosos o exitosos”, tuiteó la media hermana de Kate Moss, Lottie Moss. “Obviamente es” No es justo que las personas que provienen de familias famosas obtengan una ventaja por eso, pero ¿adivinen qué? La vida no es justa, si pones tu mente en algo que puedes lograr”.

Bieber, que es hija de Stephen Baldwin, sobrina de Alec Baldwin y esposa de Justin Bieber, apareció brevemente en la pieza de Nueva York. Su elección de abordar la controversia de forma sartorial fue arriesgada, ya que diseñar cualquier momento viral es cuando la opinión pública es tan impredecible. Si bien algunos han elogiado a Bieber por su sentido del humor, muchas voces en las redes sociales la han blandido como “sin talento” y sin las calificaciones necesarias para enarbolar la bandera de los nepo babies en todas partes. Pero, ¿el acto está hombro con hombro con la energía descarada y despreocupada que irradian los tops sarcásticos de Spears y Hilton? Bueno, en solo unas horas, más tomas de paparazzi revelaron que Bieber se había cambiado la camisa.