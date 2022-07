Lizzo, la exitosa cantante y rapera estadounidesne, se vistió con una cinta de advertencia Balenciaga y posó para la portada de la revista Elle del Reino Unido.

La artista utilizó el mismo atuendo de “peligro” que lució la celebridad Kim Kardashian durante la semana de la moda en París.

A su vez, la interprete de About Damn Time publicó un video en sus redes sociales en el que evidenció lo complicado que puede resultar bailar o sencillamente moverse vistiendo la cinta.

En el artículo que le dedicó la revista, la artista habló sobre el tiempo que le ha tomado sentirse cómoda consigo misma, siendo una mujer afroamericana y de talla grande.

“En las sesiones de fotos la gente me hace trajes desde cero. Gracias. Pero, ¿qué pasa con las personas de mi talla o más grandes que no pueden acceder a ropa elegante y glamorosa? No quiero ser la chica grande simbólica en el mundo de la moda. Quiero abrir la puerta. Quiero esto para todos”, reflexionó en su cuenta de Twitter.

“At shoots people make me outfits from scratch. Thank you. But what about the people who are my size or bigger who can’t get access to chic & glamorous clothing? I don’t want to be the token biggirl in the fashion world. I want to open the door. I want this for everybody” @ELLEUK pic.twitter.com/zBBNF7dZCD

— FOLLOW @YITTY (@lizzo) July 20, 2022